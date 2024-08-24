برشلونة يفقد كريستنسن للإصابة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

برشلونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يغيب‭ ‬الدنماركي‭ ‬أندرياس‭ ‬كريستنسن‭ ‬مدافع‭ ‬برشلونة‭ ‬وصيف‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬مدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬شهرين‭ ‬بعد‭ ‬تعرّضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬وتر‭ ‬أخيل،‭ ‬وفقا‭ ‬لتقارير‭ ‬محلية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭. ‬وقال‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬يعاني‭ ‬كريستنسن‭ ‬من‭ ‬التهاب‭ ‬الأوتار‭ ‬في‭ ‬وتر‭ ‬أخيل‭ ‬الأيسر‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬فترة‭ ‬غيابه‭ ‬المتوقعة‭.‬

وسيغيب‭ ‬كريستنسن‭ (‬28‭ ‬عاما‭) ‬عن‭ ‬مباريات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مواجهة‭ ‬أتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬وجيرونا‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أولى‭ ‬مباريات‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

ويفتقد‭ ‬برشلونة‭ ‬الى‭ ‬خدمات‭ ‬المدافع‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو‭ ‬حتّى‭ ‬نوفمبر‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬أوتار‭ ‬الفخذ‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬كوبا‭ ‬أمريكا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭. ‬وكان‭ ‬برشلونة‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬فالنسيا‭ ‬2‭-‬1‭ ‬بمشاركة‭ ‬ثنائي‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬باو‭ ‬كوبارسي‭ ‬وإينيغو‭ ‬مارتينيس‭.

‬وشارك‭ ‬كريستنسن‭ ‬بديلاً‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬64‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬كوبارسي‭ ‬واستمر‭ ‬حتّى‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬