5 منتخبات عربية حققت تقدما في تصنيف FIFA

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

استعرض‭ ‬تقرير‭ ‬نشره‭ ‬موقع‭ ‬فيفا‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬أبرز‭ ‬5‭ ‬منتخبات‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬حققت‭ ‬تقدمًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التصنيف‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نجاحات‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬قادت‭ ‬العنابي‭ ‬للقفز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التصنيف‭ ‬24‭ ‬مركزًا‭ ‬خلال‭ ‬7‭ ‬أشهر،‭ ‬لتحتل‭ ‬المركز‭ ‬34‭ ‬في‭ ‬تصنيف‭ ‬ ‭ ‬الأخير‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬للتقدم‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬بين‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية،‭ ‬ومن‭ ‬الأعلى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

ونجح‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬ولكن‭ ‬لسوء‭ ‬حظه،‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب،‭ ‬وسقط‭ ‬أمام‭ ‬العنابي‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭-‬1‭.‬

وانعكس‭ ‬الإنجاز‭ ‬على‭ ‬تصنيف‭ ‬المنتخب‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تلاها‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬آسيا‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ FIFA ‭ ‬26‭ ‬للارتقاء‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬87‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬68‭ ‬عالميًا،‭ ‬في‭ ‬قفزة‭ ‬لـ‭ ‬19‭ ‬مركزًا،‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭.‬

أما‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬تعثر‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬فقد‭ ‬ارتقى‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬63‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬55‭ ‬عالميًا،‭ ‬حيث‭ ‬قفز‭ ‬لـ‭ ‬8‭ ‬مراكز‭ ‬وهو‭ ‬رقم‭ ‬مرشح‭ ‬للزيادة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬المقبلة،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬المستويات‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬أسود‭ ‬الرافدين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬كافة‭ ‬الفئات‭ ‬السنية‭.‬

وحقق‭ ‬منتخب‭ ‬السودان‭ (‬صقور‭ ‬الجديان‭) ‬تقدمًا‭ ‬ملحوظًا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التصنيف‭ ‬اعتمادًا‭ ‬على‭ ‬نتائجهم‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬المونديال،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬عن‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭. ‬إذ‭ ‬قفز‭ ‬السودان‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬128‭ ‬عالميًا‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬121،‭ ‬بينما‭ ‬تزداد‭ ‬طموحاته‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬الشعب‭ ‬السوداني‭ ‬هدية‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ FIFA ‭ ‬26،‭ ‬حيث‭ ‬يتصدرون‭ ‬مجموعتهم‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مباريات‭.‬

عزز‭ ‬التأهل‭ ‬التاريخي‭ ‬لمنتخب‭ ‬فلسطين‭ ‬للدور‭ ‬الحاسم‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المزدوجة‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬وكأس‭ ‬آسيا‭ ‬لأول‭ ‬حظوظ‭ ‬أسود‭ ‬كنعان‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬تاريخهم،‭ ‬وقادتهم‭ ‬أيضًا‭ ‬للقفز‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تصنيف‭ ‬ FIFA ‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬99‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬96،‭ ‬وسط‭ ‬طموحات‭ ‬وآمال‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬أكتاف‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬تضميد‭ ‬جراح‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬