5 منتخبات عربية حققت تقدما في تصنيف FIFA

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
استعرض تقرير نشره موقع فيفا على الإنترنت أبرز 5 منتخبات من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حققت تقدمًا ملحوظًا على مستوى التصنيف هذا العام.
وأشار إلى أن نجاحات منتخب قطر قادت العنابي للقفز على مستوى التصنيف 24 مركزًا خلال 7 أشهر، لتحتل المركز 34 في تصنيف FIFA الأخير الصادر في الثامن عشر من يوليو من عام 2024، وهو أعلى معدل للتقدم خلال العام الحالي بين المنتخبات العربية، ومن الأعلى على مستوى العالم.
ونجح منتخب الأردن في الوصول إلى المباراة النهائية لكأس آسيا لأول مرة في تاريخه، ولكن لسوء حظه، لم يتمكن من تحقيق اللقب، وسقط أمام العنابي في النهائي بنتيجة 3-1.
وانعكس الإنجاز على تصنيف المنتخب إضافة إلى ما تلاها في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم FIFA 26 للارتقاء من المركز 87 إلى المركز 68 عالميًا، في قفزة لـ 19 مركزًا، وهو رقم إيجابي على مستوى المنتخبات العربية.
أما المنتخب العراقي الذي تعثر في كأس آسيا فقد ارتقى في التصنيف من المركز 63 إلى المركز 55 عالميًا، حيث قفز لـ 8 مراكز وهو رقم مرشح للزيادة في الأشهر المقبلة، خاصة مع المستويات القوية التي يقدمها أسود الرافدين على مستوى كافة الفئات السنية.
وحقق منتخب السودان (صقور الجديان) تقدمًا ملحوظًا على مستوى التصنيف اعتمادًا على نتائجهم في تصفيات المونديال، على الرغم من الغياب عن بطولة كأس أمم إفريقيا مطلع العام الجاري. إذ قفز السودان من المركز 128 عالميًا إلى المركز 121، بينما تزداد طموحاته في منح الشعب السوداني هدية التأهل إلى كأس العالم FIFA 26، حيث يتصدرون مجموعتهم برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.
عزز التأهل التاريخي لمنتخب فلسطين للدور الحاسم من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا لأول حظوظ أسود كنعان في التأهل إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخهم، وقادتهم أيضًا للقفز على مستوى تصنيف FIFA من المركز 99 إلى المركز 96، وسط طموحات وآمال كبيرة على أكتاف لاعبي المنتخب في تضميد جراح الشعب الفلسطيني من خلال كرة القدم.
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