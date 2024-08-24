أوروغواي تعلق كل أنشطة كرة القدم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

بوينس‭ ‬أيرس‭ (‬رويترز‭): ‬علقت‭ ‬أوروغواي‭ ‬كل‭ ‬أنشطة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬بسبب‭ ‬‮«‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬الدقيقة‭ ‬لخوان‭ ‬إزكيردو‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬عانى‭ ‬مدافع‭ ‬ناسيونال‭ ‬من‭ ‬اضطراب‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬القلب‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭.‬

وسقط‭ ‬إزكيردو،‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬بديلا‭ ‬لسيباستيان‭ ‬كواتس،‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬مغشيا‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬84‭ ‬دون‭ ‬احتكاك‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬آخر‭.‬

وتم‭ ‬نقل‭ ‬المدافع‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬من‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬فاقدا‭ ‬للوعي‭. ‬ويتلقى‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬بمستشفى‭ ‬ألبرت‭ ‬أينشتاين‭ ‬في‭ ‬ساو‭ ‬باولو‭.‬

وقالت‭ ‬جمعية‭ ‬حقوق‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحترفين‭ ‬في‭ ‬أوروغواي‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬الحالة‭ ‬الصحية‭ ‬الدقيقة‭ ‬للاعب‭ ‬خوان‭ ‬إزكيردو،‭ ‬فإننا‭ ‬نبلغكم‭ ‬بقرارنا‭ ‬بتعليق‭ ‬أنشطة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الاحترافية‭ ‬المقررة‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬أولويتنا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭ ‬هي‭ ‬الاعتناء‭ ‬بصحة‭ ‬خوان،‭ ‬لذلك‭ ‬سنتابع‭ ‬تطور‭ ‬حالته‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬القادمة‮»‬‭.‬

ونشر‭ ‬ناسيونال‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬حالة‭ ‬إزكيردو‭ ‬مستقرة‭ ‬لكنه‭ ‬يظل‭ ‬تحت‭ ‬التخدير‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬بالمستشفى‭ ‬وسيكون‭ ‬‮«‬تحت‭ ‬المراقبة‭ ‬مدة‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭.‬