أوروغواي تعلق كل أنشطة كرة القدم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
بوينس أيرس (رويترز): علقت أوروغواي كل أنشطة كرة القدم خلال الأسبوع الحالي في وقت متأخر من الجمعة بسبب «الحالة الصحية الدقيقة لخوان إزكيردو» بعدما عانى مدافع ناسيونال من اضطراب في ضربات القلب خلال المباراة ضد ساو باولو في كأس ليبرتادوريس للأندية في أمريكا الجنوبية.
وسقط إزكيردو، الذي دخل بين الشوطين بديلا لسيباستيان كواتس، على الأرض مغشيا عليه في الدقيقة 84 دون احتكاك مع أي لاعب آخر.
وتم نقل المدافع (27 عاما) من الملعب في سيارة إسعاف وهو لا يزال فاقدا للوعي. ويتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.
وقالت جمعية حقوق لاعبي كرة القدم المحترفين في أوروغواي «نظرا إلى الحالة الصحية الدقيقة للاعب خوان إزكيردو، فإننا نبلغكم بقرارنا بتعليق أنشطة كرة القدم الاحترافية المقررة هذا الأسبوع». وأضاف: «أولويتنا في الوقت الحالي هي الاعتناء بصحة خوان، لذلك سنتابع تطور حالته عن كثب في الساعات القادمة».
ونشر ناسيونال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن حالة إزكيردو مستقرة لكنه يظل تحت التخدير في وحدة العناية المركزة بالمستشفى وسيكون «تحت المراقبة مدة 72 ساعة على الأقل».
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