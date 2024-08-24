‏BRAVE CF تواصل تحطيم الأرقام القياسية في بلغاريا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬السبت‭ ‬لإقامة‭ ‬اول‭ ‬عرض‭ ‬تاريخي‭ ‬لبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ،‭ ‬جوهرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬بلغاريا،‭ ‬والمتمثل‭ ‬بإقامة‭ ‬منافسات‭ ‬النسخة‭ ‬86‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بورغاس‭.‬

وستسجل‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬86،‭ ‬باعتبار‭ ‬بلغاريا‭ ‬الدولة‭ ‬34‭ ‬عالميا‭ ‬التي‭ ‬تحتضن‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستكون‭ ‬الدولة‭ ‬15‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القارة‭ ‬الاوروبية‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭.‬

وسيتم‭ ‬بث‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أكبر‭ ‬الشبكات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مثل‭

‬ DAZN ،‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬موطنًا‭ ‬للرياضات‭ ‬القتالية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وتعد‭ ‬حاليًّا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬مجموعات‭ ‬الوسائط‭ ‬الرقمية‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم؛‭ ‬ CAZE ‭ ‬ TV ،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ابتكار‭ ‬البث‭ ‬في‭ ‬البرازيل؛‭ ‬و Jio ‭ ‬ TV ،‭ ‬الذي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬أيضًا‭ ‬بث‭ ‬العرض‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ TV ،‭ ‬مزود‭ ‬المحتوى‭ ‬الرياضي‭ ‬المتميز‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بـ‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭.‬وستبث‭ ‬أيضا‭ ‬قناة‭ ‬ BTV ،‭ ‬القناة‭ ‬الأكثر‭ ‬مشاهدة‭ ‬في‭ ‬بلغاريا‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الحدث‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الرياضة‭ ‬البلغارية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وبالعودة‭ ‬الى‭ ‬نزالات‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬86‭ ‬ففي‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬يتطلع‭ ‬منافس‭ ‬اللقب‭ ‬السابق‭ ‬سعيد‭ ‬معلم‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬الوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الخفيف‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬البلغاري‭ ‬الأسطوري‭ ‬أتاناس‭ ‬جامبازوف‭.‬

وفي‭ ‬الحدث‭ ‬الرئيسي‭ ‬المشترك،‭ ‬سيبحث‭ ‬ Alex ‭ ‬ Lohoré ‭ ‬عن‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬حيث‭ ‬يواجه‭ ‬النجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬جويكو‭ ‬ستويمينوف‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬ليلة‭ ‬القتال‭ ‬هي‭ ‬العودة‭ ‬التي‭ ‬طال‭ ‬انتظارها‭ ‬لخمزات‭ ‬مايف‭ ‬وكريستيان‭ ‬ماخ،‭ ‬اللذين‭ ‬سيواجهان‭ ‬أنطونيو‭ ‬بوشيف‭ ‬وبافيل‭ ‬فلاديف،‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬