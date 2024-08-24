‏BRAVE CF تواصل تحطيم الأرقام القياسية في بلغاريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
تستعد منظمة بريف السبت لإقامة اول عرض تاريخي لبطولة BRAVE CF ، جوهرة الرياضة البحرينية وذلك في جمهورية بلغاريا، والمتمثل بإقامة منافسات النسخة 86 من هذا الحدث في مدينة بورغاس.
وستسجل منظمة بريف رقما قياسيا جديدا من خلال بطولة BRAVE CF 86، باعتبار بلغاريا الدولة 34 عالميا التي تحتضن هذه البطولة، بالإضافة إلى أنها ستكون الدولة 15 على مستوى القارة الاوروبية التي تستضيف هذا الحدث.
وسيتم بث هذه النسخة من البطولة من خلال أكبر الشبكات في العالم، مثل
DAZN ، التي أصبحت موطنًا للرياضات القتالية في فرنسا وتعد حاليًّا واحدة من أكبر مجموعات الوسائط الرقمية الرياضية في جميع أنحاء العالم؛ CAZE TV ، الشركة الرائدة في مجال ابتكار البث في البرازيل؛ و Jio TV ، الذي يصل إلى 400 مليون شخص. كما سيتم أيضًا بث العرض مباشرة على BRAVE TV ، مزود المحتوى الرياضي المتميز لكل ما يتعلق بـ BRAVE CF .وستبث أيضا قناة BTV ، القناة الأكثر مشاهدة في بلغاريا البطولة على الهواء مباشرة، وذلك لتسليط الضوء على أهمية الحدث بالنسبة الى الرياضة البلغارية بشكل عام.
وبالعودة الى نزالات BRAVE CF 86 ففي الحدث الرئيسي يتطلع منافس اللقب السابق سعيد معلم إلى العودة إلى المنافسة في الوزن الثقيل الخفيف عندما يواجه البلغاري الأسطوري أتاناس جامبازوف.
وفي الحدث الرئيسي المشترك، سيبحث Alex Lohoré عن فوزه الثاني على التوالي حيث يواجه النجم الفرنسي جويكو ستويمينوف.
ومن المقرر أن تكون ليلة القتال هي العودة التي طال انتظارها لخمزات مايف وكريستيان ماخ، اللذين سيواجهان أنطونيو بوشيف وبافيل فلاديف، على التوالي.
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