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المنتخب الوطني ثالثا في ((آسيوية)) فنون القتال المختلطة

8/24/2024 7:20:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬النهائي‭ ‬لبطولة‭ ‬آسيا‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لاهور‭ ‬بجمهورية‭ ‬باكستان‭ ‬الإسلامية‭ ‬الصديقة،‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬حقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬9‭ ‬ميداليات‭ ‬ملونة‭ ‬منها‭ ‬3‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬و3‭ ‬ميداليات‭ ‬فضية‭ ‬و3‭ ‬ميداليات‭ ‬برونزية‭.‬

وحقق‭ ‬المقاتل‭ ‬قمبات‭ ‬محمدوف‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬77‭.‬1‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬وحقق‭ ‬المقاتل‭ ‬غازي‭ ‬غازييف‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬93‭ ‬كيلوجراما‭ ‬وحقق‭ ‬المقاتل‭ ‬سلطان‭ ‬جابيزوف‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬120‭.‬2‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬المقاتل‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جناحي‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬839‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬وحصل‭ ‬لمقاتل‭ ‬محمد‭ ‬شيخوف‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬52‭.‬2‭ ‬كيلوجراما‭ ‬وحصل‭ ‬المقاتل‭ ‬علي‭ ‬مرهون‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬77.1‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬المقاتل‭ ‬شاميل‭ ‬علي‭ ‬كانوف‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬612‭ ‬كيلوجراما،‭ ‬وحصل‭ ‬المقاتل‭ ‬أحمد‭ ‬مبارك‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬65‭.‬8‭ ‬كيلوجراما‭ ‬وحصل‭ ‬المقاتل‭ ‬عبدالله‭ ‬إسماعيل‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬56‭.‬7‭ ‬كيلوجراما‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬هنأ‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬قمبر،‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية،‭ ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭.‬

وقال‭ ‬قمبر‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬المنتخب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬آسيوية‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬تضاف‭ ‬لسلسلة‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬بفضل‭ ‬رعاية‭ ‬ودعم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الذي‭ ‬رسم‭ ‬الرؤية‭ ‬وأسس‭ ‬قاعدة‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬ودفعها‭ ‬نحو‭ ‬تبوأ‭ ‬مكانة‭ ‬متقدمة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬تعكس‭ ‬كذلك‭ ‬الجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬ودعم‭ ‬الاتحادات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬المجلس،‭ ‬والذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬وارتقاء‭ ‬مستوى‭ ‬الألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬على‭ ‬الشكل‭ ‬دفع‭ ‬بها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬تلو‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تضاف‭ ‬لسجل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‮»‬‭.‬

وأشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحادين‭ ‬البحريني‭ ‬والآسيوي‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬بالمستوى‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة،‭ ‬متطلعا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬القادمة‭.‬

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