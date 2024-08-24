المنتخب الوطني ثالثا في ((آسيوية)) فنون القتال المختلطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
حقق المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة المركز الثالث في الترتيب النهائي لبطولة آسيا لفنون القتال المختلطة التي أقيمت في مدينة لاهور بجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، ضمن فعاليات أسبوع بريف الدولي للقتال، وذلك بعد أن حقق المنتخب الوطني 9 ميداليات ملونة منها 3 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و3 ميداليات برونزية.
وحقق المقاتل قمبات محمدوف الميدالية الذهبية في وزن 77.1 كيلوجراما، وحقق المقاتل غازي غازييف الميدالية الذهبية في وزن 93 كيلوجراما وحقق المقاتل سلطان جابيزوف الميدالية الذهبية في وزن 120.2 كيلوجراما، فيما حصل المقاتل عبدالرحمن جناحي على الميدالية الفضية في وزن 839 كيلوجراما، وحصل لمقاتل محمد شيخوف على الميدالية الفضية في وزن 52.2 كيلوجراما وحصل المقاتل علي مرهون على الميدالية الفضية في وزن 77.1 كيلوجراما، بينما حصل المقاتل شاميل علي كانوف على الميدالية البرونزية في وزن 612 كيلوجراما، وحصل المقاتل أحمد مبارك على الميدالية البرونزية في وزن 65.8 كيلوجراما وحصل المقاتل عبدالله إسماعيل على الميدالية البرونزية في وزن 56.7 كيلوجراما.
وبهذه المناسبة، هنأ رئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة محمد علي قمبر، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية، بهذه النتيجة المتميزة التي حققها المنتخب الوطني في بطولة آسيا.
وقال قمبر: «إن هذه النتيجة المميزة التي حققها المنتخب البحريني في آسيوية فنون القتال المختلطة، تضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها رياضة فنون القتال المختلطة، بفضل رعاية ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، الذي رسم الرؤية وأسس قاعدة هذه الرياضة ودفعها نحو تبوأ مكانة متقدمة».
وتابع قائلا: «إن هذه النتيجة تعكس كذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة في متابعة ودعم الاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلة المجلس، والذي ساهم في تطور وارتقاء مستوى الألعاب القتالية بما فيها رياضة فنون القتال المختلطة، على الشكل دفع بها نحو تحقيق الإنجازات تلو الإنجازات التي تضاف لسجل الرياضة البحرينية».
وأشاد رئيس الاتحادين البحريني والآسيوي لفنون القتال المختلطة بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني في هذه البطولة، متطلعا كل التوفيق والنجاح للمنتخب الوطني في تحقيق المزيد من النجاحات في المشاركات القادمة.
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