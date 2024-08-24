اعـتــماد خـطــة المـرحـلـة الثــالـثــة للمنــتخـــبات المـدرســـية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
عقدت اللجنة العليا لبرنامج إعداد المنتخبات الوطنية المدرسية اجتماعاً مهماً في مركز شباب مدينة حمد النموذجي. ترأس الاجتماع الدكتور الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة، رئيس اللجنة العليا، بحضور جميع رؤساء اللجان.
استعرض الاجتماع نتائج المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، مشيداً بالجهود المبذولة والنتائج المحققة حتى الآن. كما ناقش الاجتماع بالتفصيل الخطة المقترحة للمرحلة الثالثة، والتي تتضمن سلسلة من البطولات التحضيرية المكثفة.
وبعد مناقشات مستفيضة، اعتمدت اللجنة العليا خطة المرحلة الثالثة، والتي ستستمر حتى 18 أكتوبر 2024. تشمل الخطة تنظيم بطولات أسبوعية لجميع الرياضات.
وأكد الدكتور في تصريح صحفي عقب الاجتماع أهمية هذه المرحلة في صقل مهارات اللاعبين وإعدادهم للمنافسة العالمية. وقال: «نحن على ثقة بأن هذه المرحلة ستشكل نقلة نوعية في مستوى رياضيينا الشباب، وستضعهم على المسار الصحيح للتألق في دورة الألعاب المدرسية العالمية».
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لإعداد فريق البحرين المدرسي أن البطولات ستقام في نهاية كل أسبوع (الجمعة والسبت) في المنشآت الرياضية المعتمدة في مختلف أنحاء المملكة. وأضاف أن اللجنة حريصة على توفير كافة سبل الدعم للاعبين، بما في ذلك الرعاية الطبية والنفسية والتغذوية.
واختتم الاجتماع بتوجيه الشكر لجميع الجهات المشاركة في البرنامج، مؤكداً أهمية التعاون المستمر لتحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز مكانة البحرين على الخريطة الرياضية العالمية.
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