اعـتــماد خـطــة المـرحـلـة الثــالـثــة للمنــتخـــبات المـدرســـية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

عقدت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لبرنامج‭ ‬إعداد‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬المدرسية‭ ‬اجتماعاً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬شباب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬النموذجي‭. ‬ترأس‭ ‬الاجتماع‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬صقر‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا،‭ ‬بحضور‭ ‬جميع‭ ‬رؤساء‭ ‬اللجان‭.‬

استعرض‭ ‬الاجتماع‭ ‬نتائج‭ ‬المرحلتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬البرنامج،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬والنتائج‭ ‬المحققة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬بالتفصيل‭ ‬الخطة‭ ‬المقترحة‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثالثة،‭ ‬والتي‭ ‬تتضمن‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬التحضيرية‭ ‬المكثفة‭.‬

وبعد‭ ‬مناقشات‭ ‬مستفيضة،‭ ‬اعتمدت‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬خطة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة،‭ ‬والتي‭ ‬ستستمر‭ ‬حتى‭ ‬18‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024‭. ‬تشمل‭ ‬الخطة‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولات‭ ‬أسبوعية‭ ‬لجميع‭ ‬الرياضات‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬مهارات‭ ‬اللاعبين‭ ‬وإعدادهم‭ ‬للمنافسة‭ ‬العالمية‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬على‭ ‬ثقة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬ستشكل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬رياضيينا‭ ‬الشباب،‭ ‬وستضعهم‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬للتألق‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬العالمية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أوضح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإعداد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬المدرسي‭ ‬أن‭ ‬البطولات‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ (‬الجمعة‭ ‬والسبت‭) ‬في‭ ‬المنشآت‭ ‬الرياضية‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬للاعبين،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬والنفسية‭ ‬والتغذوية‭.‬

واختتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬بتوجيه‭ ‬الشكر‭ ‬لجميع‭ ‬الجهات‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬البرنامج،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬التعاون‭ ‬المستمر‭ ‬لتحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الرياضية‭ ‬العالمية‭.‬