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تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

8/24/2024 7:20:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬شهدت‭ ‬قاعة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بجامعة‭ ‬البحرين‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام،‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬لاعباً‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وشهد‭ ‬البطولة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وسامي‭ ‬الحداد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬كبير‭ ‬ومميز‭.‬

وثمن‭ ‬عالياً‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬دعم‭ ‬ورعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لبطولة‭ ‬سموه‭ ‬المفتوحة‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬السبب‭ ‬الرئيس‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬المنشود‭ ‬لها،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬الكبيرين‭ ‬بالدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬عموماً‭ ‬ورياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬خصوصاً‭ ‬من‭ ‬سموه،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬سخر‭ ‬جميع‭ ‬امكانياته‭ ‬لاستحضار‭ ‬كافة‭ ‬عوامل‭ ‬النجاح‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬التنظيمية‭ ‬والفنية‭ ‬للبطولة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسمه‭ ‬سموه‭.‬

مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬عرفت‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البحرين‭ ‬وحضوراً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬غفيراً‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬أجمل‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬رياضة‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭ ‬البحرينية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكمال‭ ‬الأجسام‭ ‬ومن‭ ‬منطلق‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬الخليجية‭ ‬الشقيقة‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬بمشاركة‭ ‬السادة‭ ‬الحكام‭ ‬الدوليين‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬وتحكيم‭ ‬المنافسات‭ ‬والذي‭ ‬أوصلها‭ ‬لبر‭ ‬الأمان‭.‬

وثمن‭ ‬أيضاً‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬دعم‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ورئيسها‭ ‬التنفيذي‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬عسكر،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وانتشار‭ ‬أنشطة‭ ‬وبرامج‭ ‬وخطط‭ ‬اتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭.‬

وأشار‭ ‬سامي‭ ‬الحداد‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وفارس‭ ‬الكوهجي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬باللجنة،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬تقدمه‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬ومساندة‭ ‬سخية‭ ‬لاتحاد‭ ‬كمال‭ ‬الأجسام‭.‬

وحظيت‭ ‬بطولة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المفتوحة‭ ‬لبناء‭ ‬الأجسام‭ ‬دعم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬صالات‭ ‬الراوي‭ ‬الرياضية،‭ ‬مركز‭ ‬جي‭ ‬جيم‭ ‬النسائي،‭ ‬شركة‭ ‬مصباح‭ ‬الهدى‭ ‬للعقارات،‭ ‬صالة‭ ‬إينيرجي‭ ‬أفنيو،‭ ‬مركز‭ ‬العرادي‭ ‬لطب‭ ‬وتجميل‭ ‬الأسنان‭ ‬ومستشفى‭ ‬الهلال‭.‬

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