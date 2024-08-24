تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٥ أغسطس ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، شهدت قاعة الشيخ عبدالعزيز بن محمد آل خليفة بجامعة البحرين إقامة بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة المفتوحة لبناء الأجسام، وذلك يوم الجمعة الماضي والتي شهدت مشاركة أكثر من 120 لاعباً من داخل وخارج مملكة البحرين.
وشهد البطولة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وسامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية، وسط حضور جماهيري كبير ومميز.
وثمن عالياً سامي الحداد دعم ورعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لبطولة سموه المفتوحة لبناء الأجسام والذي كان السبب الرئيس في تحقيق النجاح المنشود لها، معرباً عن فخره واعتزازه الكبيرين بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة البحرينية عموماً ورياضة كمال الأجسام خصوصاً من سموه، مشيراً إلى أن اتحاد كمال الأجسام سخر جميع امكانياته لاستحضار كافة عوامل النجاح من الناحية التنظيمية والفنية للبطولة التي تحمل اسمه سموه.
مشيراً إلى أن البطولة عرفت مشاركة واسعة من اللاعبين من داخل وخارج البحرين وحضوراً جماهيرياً غفيراً في أحد أجمل الأيام التي تعيشها رياضة كمال الأجسام البحرينية، مؤكداً حرص الاتحاد البحريني لكمال الأجسام ومن منطلق التعاون مع الاتحادات الخليجية الشقيقة لبناء الأجسام بمشاركة السادة الحكام الدوليين في ادارة وتحكيم المنافسات والذي أوصلها لبر الأمان.
وثمن أيضاً سامي الحداد دعم الهيئة العامة للرياضة ورئيسها التنفيذي الدكتور عبدالرحمن عسكر، مؤكداً أن كل ما تقدمه الهيئة العامة للرياضة من دعم ومساندة يساهم في تطوير وانتشار أنشطة وبرامج وخطط اتحاد كمال الأجسام.
وأشار سامي الحداد إلى دعم اللجنة الأولمبية البحرينية وفارس الكوهجي الأمين العام باللجنة، وكل من تقدمه اللجنة الأولمبية البحرينية من دعم ومساندة سخية لاتحاد كمال الأجسام.
وحظيت بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة المفتوحة لبناء الأجسام دعم كل من صالات الراوي الرياضية، مركز جي جيم النسائي، شركة مصباح الهدى للعقارات، صالة إينيرجي أفنيو، مركز العرادي لطب وتجميل الأسنان ومستشفى الهلال.
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