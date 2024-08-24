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تركيا تستقبل قرابة 29 مليون سائح أجنبي في 7 أشهر

8/24/2024 7:20:29 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الثقافة والسياحة التركية إن 28 مليونا و978 ألفا و471 سائحا زاروا تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بزيادة نسبتها 27.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن روسيا جاءت في المرتبة الأولى بعدد السياح في تركيا بواقع 3 ملايين و611 ألفا و218 سائحا تليها ألمانيا بإجمالي 3 ملايين و502 ألف و628 سائحا، وتأتي بريطانيا ثالثا بواقع مليونين و434 ألفا و333 سائحا.
وأشارت إلى أن عدد السياح الوافدين إلى تركيا في يوليو من العام الحالي بلغ 7 ملايين و333 ألفا و812 سائحا بزيادة 6.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وجاءت ألمانيا بالمركز الأول في عدد السياح خلال يوليو الماضي تلتها روسيا ثم بريطانيا وپولندا وإيران.

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