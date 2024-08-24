تركيا تستقبل قرابة 29 مليون سائح أجنبي في 7 أشهر

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قالت وزارة الثقافة والسياحة التركية إن 28 مليونا و978 ألفا و471 سائحا زاروا تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بزيادة نسبتها 27.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن روسيا جاءت في المرتبة الأولى بعدد السياح في تركيا بواقع 3 ملايين و611 ألفا و218 سائحا تليها ألمانيا بإجمالي 3 ملايين و502 ألف و628 سائحا، وتأتي بريطانيا ثالثا بواقع مليونين و434 ألفا و333 سائحا.
وأشارت إلى أن عدد السياح الوافدين إلى تركيا في يوليو من العام الحالي بلغ 7 ملايين و333 ألفا و812 سائحا بزيادة 6.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وجاءت ألمانيا بالمركز الأول في عدد السياح خلال يوليو الماضي تلتها روسيا ثم بريطانيا وپولندا وإيران.
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