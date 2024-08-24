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30 مدينة برازيلية تتأهب لحرائق غابات تستعر في الجنوب

8/24/2024 7:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) امتدت حرائق غابات في أنحاء ولاية ساو باولو، أكثر ولايات البرازيل اكتظاظا بالسكان، ما استدعى إصدار أعلى درجات التحذير في 30 مدينة، فيما غطى الدخان سماء عاصمة الولاية.
ويفاقم انخفاض الرطوبة وارتفاع الحرارة متخطية 35 درجة مئوية، الظروف المؤاتية للحرائق في المنطقة الجنوبية الشرقية التي تعاني من الجفاف. وأنشأت حكومة ولاية ساو باولو، خلية أزمة لتنسيق العمل في مكافحة الحرائق.
وقال حاكم الولاية تارسيسيو دي فريتاس على منصة إكس: «لدينا حاليا 30 مدينة في حالة تأهب قصوى لحرائق كبيرة ونسعى للسيطرة على الوضع وضمان السلامة».
وأكدت السلطات المحلية مقتل عاملين في مصنع في بلدية أوروبيس بشمال الولاية، أثناء محاولتهما مكافحة حريق.
كما تسببت النيران في اضطرابات لوسائل النقل مع انخفاض الرؤية بسبب الدخان، ما أدى إلى توقف حركة المرور كليا أو جزئيا على عشرات الطرق السريعة. وفي الوقت نفسه غطى ضباب رمادي كثيف مدينة ساو باولو عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم.
وحذرت الحكومة في بيان من أن «الحرائق يمكن أن تنتشر بسرعة مع هبات الرياح».
وأضافت أن «الحرائق تنشر دخانا كثيفا وساما يضر بالبيئة والصحة البشرية، ويسبب مشكلات في الجهاز التنفسي واضطرابات في القلب والأوعية الدموية».

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