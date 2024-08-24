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المرور 897 حادثا و44178 مخالفة في أسبوع

8/24/2024 7:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد الجلاهمة
أسفرت حملات نفذها قطاع العمليات والمرور خلال الأسبوع الماضي من بينها حملة موسعة نفذت مساء الخميس في منطقة سعد العبدالله عن تحرير 44178 مخالفة مرورية متنوعة فيما جرى ضبط 24 حدثا لقيادة مركبات ذويهم دون رخصة سوق وإحالة 407 مركبات ودراجات إلى كراج الحجز بواقع 299 مركبة و108 دراجات نارية، وخلال الحملات التي نفذت في جميع محافظات الكويت جرت إحالة 48 مخالفة على خلفية ارتكاب مخالفات جسيمة إلى نظارة المرور وضبط 70 مركبة ما بين مسروقة ومطلوبة بقضايا، وضبط 10 مخالفين لقانون الإقامة و17 شخصا مطلوبين للتحقيق على ذمة قضايا.
وتبين من الإحصائية الممتدة في الفترة من 17 - 22 الجاري عن ان إجمالي الحوادث التي وقعت بلغت 897 حادث بواقع 732 حادثا تصادم خلف أضرارا مادية فقط و164 حادثا خلف إصابات بشرية ما بين وفيات وإصابات.

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