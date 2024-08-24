المرور 897 حادثا و44178 مخالفة في أسبوع

(MENAFN
- Al-Anbaa)
محمد الجلاهمة
أسفرت حملات نفذها قطاع العمليات والمرور خلال الأسبوع الماضي من بينها حملة موسعة نفذت مساء الخميس في منطقة سعد العبدالله عن تحرير 44178 مخالفة مرورية متنوعة فيما جرى ضبط 24 حدثا لقيادة مركبات ذويهم دون رخصة سوق وإحالة 407 مركبات ودراجات إلى كراج الحجز بواقع 299 مركبة و108 دراجات نارية، وخلال الحملات التي نفذت في جميع محافظات الكويت جرت إحالة 48 مخالفة على خلفية ارتكاب مخالفات جسيمة إلى نظارة المرور وضبط 70 مركبة ما بين مسروقة ومطلوبة بقضايا، وضبط 10 مخالفين لقانون الإقامة و17 شخصا مطلوبين للتحقيق على ذمة قضايا.
وتبين من الإحصائية الممتدة في الفترة من 17 - 22 الجاري عن ان إجمالي الحوادث التي وقعت بلغت 897 حادث بواقع 732 حادثا تصادم خلف أضرارا مادية فقط و164 حادثا خلف إصابات بشرية ما بين وفيات وإصابات.
MENAFN24082024000130011022ID1108597099
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.