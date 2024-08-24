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نورا العميري لـ الأنباء الجمهور السعودي جمهور حي

8/24/2024 7:20:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
أعربت الفنانة نورا العميري عن بالغ سعادتها بلقاء جمهورها في المملكة العربية السعودية من خلال عروض مسرحية «البيت المقلوب»، موضحة أن لقاءها بالجمهور السعودي جاء بعد فترة غياب ليست بالطويلة، حيث سبق أن شاركت بعدة أعمال في السعودية، والجمهور السعودي من نوعية الجمهور الذي يمتع الفنان على خشبة المسرح مثل ما يقولون «جمهور حي»، وهذه النوعية من الجمهور تدفع الفنان لتقديم كل جهده على المسرح، وكذلك يقدم عرضا ممتعا له قبل أن يمتع الجمهور بخلاف الشخصيات الرائعة التي حضرت العروض، أبرزهم نجوم الأندية السعودية، منهم لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري، وكذلك لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي فهد المولد ممن تشرفنا بحضورهم للعروض.
وعن مشاركتها في المسرحية، ذكرت العميري من خلال حديثها لـ «الأنباء» أن العمل يأتي ضمن سلسلة أعمال ناجحة قدمتها مع شركة فروغي للإنتاج الفني بقيادة الرائعين المنتج عيسى العلوي والفنان القدير طارق العلي، ونجاح هذا العمل ليس بالغريب على هذه الشركة المبدعة في الإنتاج المسرحي خلاف ان المسرحية تحتوي على كل العوامل التي تساهم بنجاح أي عمل بوجود نص جيد للمؤلف أحمد فارس، وإخراج ناصر البلوشي، ومشاركة نجوم رائعين أبرزهم الفنان د.طارق العلي وإسماعيل سرور وشهد سلمان ومحمد عاشور وخالد بوصخر وغيرهم من النجوم.
وفيما يتعلق بجديدها للفترة المقبلة، أفادت العميري بأن لديها عدة نصوص خاصة بأعمال فنية متنوعة بين الدراما والكوميديا تقوم بقراءتها حاليا للاختيار من بينها والمشاركة من خلالها في الموسم الرمضاني المقبل.

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