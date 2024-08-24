نورا العميري لـ الأنباء الجمهور السعودي جمهور حي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
أعربت الفنانة
نورا العميري عن بالغ سعادتها بلقاء جمهورها في المملكة العربية السعودية من خلال عروض مسرحية «البيت المقلوب»، موضحة أن لقاءها بالجمهور السعودي جاء بعد فترة غياب ليست بالطويلة، حيث سبق أن شاركت بعدة أعمال في السعودية، والجمهور السعودي من نوعية الجمهور الذي يمتع الفنان
على خشبة المسرح مثل ما يقولون «جمهور حي»، وهذه النوعية من الجمهور تدفع الفنان لتقديم كل جهده على المسرح، وكذلك يقدم عرضا ممتعا له قبل أن يمتع الجمهور بخلاف الشخصيات الرائعة التي حضرت العروض، أبرزهم نجوم الأندية السعودية، منهم لاعب
نادي الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري، وكذلك لاعب نادي الشباب والمنتخب السعودي فهد المولد ممن تشرفنا بحضورهم للعروض.
وعن مشاركتها في المسرحية، ذكرت العميري من خلال حديثها لـ «الأنباء» أن العمل يأتي ضمن سلسلة أعمال ناجحة قدمتها مع شركة فروغي للإنتاج الفني بقيادة الرائعين المنتج عيسى العلوي والفنان القدير طارق العلي، ونجاح هذا العمل ليس بالغريب على هذه الشركة المبدعة في الإنتاج المسرحي خلاف ان المسرحية تحتوي على كل العوامل التي تساهم بنجاح أي عمل بوجود نص جيد للمؤلف أحمد فارس، وإخراج ناصر البلوشي، ومشاركة نجوم رائعين أبرزهم الفنان د.طارق العلي وإسماعيل سرور وشهد سلمان ومحمد عاشور وخالد بوصخر وغيرهم من النجوم.
وفيما يتعلق بجديدها للفترة المقبلة، أفادت العميري بأن لديها عدة نصوص خاصة بأعمال فنية متنوعة بين الدراما والكوميديا تقوم بقراءتها حاليا للاختيار من بينها والمشاركة من خلالها في الموسم الرمضاني المقبل.
MENAFN24082024000130011022ID1108597098
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.