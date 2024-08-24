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كرم والقصبي و يوسف حكام Arabs Got Talent 7

8/24/2024 7:20:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «مجموعة MBC» عن أسماء لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية «Arabs Got Talent» إيذانا بانطلاق تصويره في المملكة العربية السعودية.
وإلى جانب نجوى كرم التي تواصل حضورها المتألق في البرنامج، يشهد هذا الموسم عودة ناصر القصبي، فيما ينضم باسم يوسف للمرة الأولى للجنة التحكيم. وستقدم البرنامج الإعلامية ريا أبي راشد، ومن المقرر أن يبدأ تصوير حلقاته الأولى المسجلة في وقت لاحق من الشهر المقبل بالرياض.
و«أرابز غوت تالنت» هو برنامج ترفيهي ينتمى إلى تلفزيون الواقع، يسلط الضوء المواهب الفردية والجماعية في الوطن العربي، ويتيح الفرصة لاعتلاء خشبة المسرح لعرض الموهوبين أفضل ما لديهم من إبداع أمام لجنة التحكيم وأمام الملايين من المشاهدين، والتنافس بين بعضهم البعض من أجل نيل الجائزة الكبرى.

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