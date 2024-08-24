كرم والقصبي و يوسف حكام Arabs Got Talent 7

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت «مجموعة MBC» عن أسماء لجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية «Arabs Got Talent» إيذانا بانطلاق تصويره في المملكة العربية السعودية.
وإلى جانب نجوى كرم التي تواصل حضورها المتألق في البرنامج، يشهد هذا الموسم عودة ناصر القصبي، فيما ينضم باسم يوسف للمرة الأولى للجنة التحكيم. وستقدم البرنامج الإعلامية ريا أبي راشد، ومن المقرر أن يبدأ تصوير حلقاته الأولى المسجلة في وقت لاحق من الشهر المقبل بالرياض.
و«أرابز غوت تالنت» هو برنامج ترفيهي ينتمى إلى تلفزيون الواقع، يسلط الضوء المواهب الفردية والجماعية في الوطن العربي، ويتيح الفرصة لاعتلاء خشبة المسرح لعرض الموهوبين أفضل ما لديهم من إبداع أمام لجنة التحكيم وأمام الملايين من المشاهدين، والتنافس بين بعضهم البعض من أجل نيل الجائزة الكبرى.
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