أحمد سالم الهندي سفير الشجن احتفالية خاصة بالراحل يوسف المطرف في مركز جابر الأحمد الثقافي

الحفل يشهد عرض فيديو يتناول أبرز مراحل حياة الراحل



ياسر العيلة

أيام قليلة تفصلنا عن واحدة من أهم الأمسيات الغنائية التي تشهدها الكويت خلال الفترة المقبلة، وذلك في حفل استثنائي بمعنى الكلمة تقيمه شركة «ايفنتكوم» للإنتاج الفني وبإشراف من شركة «روتانا» عقب النجاحات الكبيرة للحفلات التي نظمتها الشركة من قبل.

يحمل الحفل عنوان «سفير الشجن» احتفاء بالمطرب الكبير الراحل يوسف المطرف، أحد فرسان الأغنية العدنية، الذي أبدع في غناء هذا اللون وتميز فيه منذ ظهوره، وقد ساعدته قدراته الصوتية المتميزة وأداؤه الراقي للعدنيات على بناء قاعدة جماهيرية واسعة في الكويت والخليج.

يقام الحفل، الذي يستضيفه المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي، يوم 19 سبتمبر المقبل ويحييه نجله الوحيد المطرب الشاب مطرف المطرف الذي سيقدم باقة من أجمل أعمال والده الراحل بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو وسام خصاف.

أسطورة الغناء الشعبي

عن هذا الحفل، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة «ايفنتكوم» للإنتاج الفني أحمد سالم الهندي، قائلا: المطرب الراحل يوسف المطرف يعد أسطورة الغناء الشعبي، وواحدا من عباقرة الغناء الذين خطوا لأنفسهم منهجا خاصا ومنحى مختلفا في الأغنية الشعبية والعدنية التي بات فارسا من أهم فرسانها.

وتابع الهندي: كان الراحل مطربا متمسكا بفنه الأصيل الذي دخل به قلوب الجميع، حيث امتزجت روح الإبداع والموسيقى مع عذوبة الكلمة واللحن وصدق الأداء في كل أعماله، لذلك حرصنا في شركة «ايفنتكوم» على تقديم أمسية استثنائية واحتفالية خاصة لهذا الفنان الكبير «سفير الشجن» الذي اطلق عليه لقب «مطرب الأغاني الحزينة»، والذي نقش اسمه بحروف من نور في تاريخ الأغنية الكويتية والخليجية، مطربا وملحنا وعازفا.

وأكمل المنتج الشاب: سيحيي هذا الحفل نجله المطرب مطرف المطرف الذي استطاع أن يحقق مكانة فنية مرموقة خلال سنوات قليلة، ويصبح نجما ساطعا وسط الجيل الحالي.

تقدير وعرفان

وأضاف الهندي: في لفتة تقدير وعرفان لروح الراحل يوسف المطرف سيتم خلال الحفل عرض فيديو يتناول أبرز مراحل حياة الفنان الذي رحل عن دنيانا عام 2002 ونتناول من خلاله جزءا من سيرته الفنية التي أثرت الساحة الغنائية في الكويت والخليج.

واختتم الهندي حديثة قائلا: هذا الحفل هو تدشين لموسمنا الجديد في تنظيم حفلات غنائية، فهدفنا الأول هو تحقيق تجربة مميزة للجمهور، فنحن قريبون منهم ومن متطلباتهم، ونحرص على تقديم حفلات مميزة بشكل مبهر ومختلف وبأحدث التقنيات العالمية الحديثة من ديكور وإضاءة وصوت لإسعاد جمهورنا الذي يتواجد في كل حفلاتنا.