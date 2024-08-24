أحمد سالم الهندي سفير الشجن احتفالية خاصة بالراحل يوسف المطرف في مركز جابر الأحمد الثقافي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
الحفل يشهد عرض فيديو يتناول أبرز مراحل حياة الفنان الراحل
ياسر العيلة
أيام قليلة تفصلنا عن واحدة من أهم الأمسيات الغنائية التي تشهدها الكويت خلال الفترة المقبلة، وذلك في حفل استثنائي بمعنى الكلمة تقيمه شركة «ايفنتكوم» للإنتاج الفني وبإشراف من شركة «روتانا» عقب النجاحات الكبيرة للحفلات التي نظمتها الشركة من قبل.
يحمل الحفل عنوان «سفير الشجن» احتفاء بالمطرب الكبير الراحل يوسف المطرف، أحد فرسان الأغنية العدنية، الذي أبدع في غناء هذا اللون وتميز فيه منذ ظهوره، وقد ساعدته قدراته الصوتية المتميزة وأداؤه الراقي للعدنيات على بناء قاعدة جماهيرية واسعة في الكويت والخليج.
يقام الحفل، الذي يستضيفه المسرح الوطني بمركز جابر الأحمد الثقافي، يوم 19 سبتمبر المقبل ويحييه نجله الوحيد المطرب الشاب مطرف المطرف الذي سيقدم باقة من أجمل أعمال والده الراحل بمصاحبة الفرقة الموسيقية تحت قيادة المايسترو وسام خصاف.
أسطورة الغناء الشعبي
عن هذا الحفل، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة «ايفنتكوم» للإنتاج الفني أحمد سالم الهندي، قائلا: المطرب الراحل يوسف المطرف يعد أسطورة الغناء الشعبي، وواحدا من عباقرة الغناء الذين خطوا لأنفسهم منهجا خاصا ومنحى مختلفا في الأغنية الشعبية والعدنية التي بات فارسا من أهم فرسانها.
وتابع الهندي: كان الراحل مطربا متمسكا بفنه الأصيل الذي دخل به قلوب الجميع، حيث امتزجت روح الإبداع والموسيقى مع عذوبة الكلمة واللحن وصدق الأداء في كل أعماله، لذلك حرصنا في شركة «ايفنتكوم» على تقديم أمسية استثنائية واحتفالية خاصة لهذا الفنان الكبير «سفير الشجن» الذي اطلق عليه لقب «مطرب الأغاني الحزينة»، والذي نقش اسمه بحروف من نور في تاريخ الأغنية الكويتية والخليجية، مطربا وملحنا وعازفا.
وأكمل المنتج الشاب: سيحيي هذا الحفل نجله المطرب مطرف المطرف الذي استطاع أن يحقق مكانة فنية مرموقة خلال سنوات قليلة، ويصبح نجما ساطعا وسط الجيل الحالي.
تقدير وعرفان
وأضاف الهندي: في لفتة تقدير وعرفان لروح الراحل يوسف المطرف سيتم خلال الحفل عرض فيديو يتناول أبرز مراحل حياة الفنان الذي رحل عن دنيانا عام 2002 ونتناول من خلاله جزءا من سيرته الفنية التي أثرت الساحة الغنائية في الكويت والخليج.
واختتم الهندي حديثة قائلا: هذا الحفل هو تدشين لموسمنا الجديد في تنظيم حفلات غنائية، فهدفنا الأول هو تحقيق تجربة مميزة للجمهور، فنحن قريبون منهم ومن متطلباتهم، ونحرص على تقديم حفلات مميزة بشكل مبهر ومختلف وبأحدث التقنيات العالمية الحديثة من ديكور وإضاءة وصوت لإسعاد جمهورنا الذي يتواجد في كل حفلاتنا.
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