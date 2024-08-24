الأزرق تدرب في دبي والآسيوي يرفع الإنذارات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مبارك الخالدي
أجرى منتخبنا الوطني لكرة القدم
أولى حصصه التدريبية مساء أمس في معسكره المقام بمدينة دبي في الامارات استعدادا لمواجهتي الأردن والعراق ضمن تصفيات الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، والمقررتين في العاصمة عمان 5 سبتمبر المقبل و10 منه في الكويت على ستاد جابر الدولي. وتضم مجموعة الأزرق كذلك منتخبات كوريا الجنوبية وعمان وفلسطين.
وقاد تدريبات المنتخب المدرب الارجنتيني خوان بيتزي وطاقمه المساعد، والحصة التدريبية هي الاولى للمدرب منذ الاعلان عن توليه قيادة الأزرق في المرحلة المقبلة، وسبق الحصة التدريبية اجتماع مع اللاعبين ألقى خلاله بيتزى محاضرة فنية شرح طريقته وأسلوبه والمطلوب فنيا قبل مواجهة الأردن والعراق، مطالبا اللاعبين بالتركيز والثقة والابتعاد عن تقييم المنتخبات الأخرى.
وفي إطار متصل، اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تعميم للمنتخبات المشاركة إلغاء البطاقة الصفراء الواحدة التي تحصل عليها اللاعبون أو المدربون قبل تصفيات الدور الحاسم مع الاكتفاء بمعاقبة الحاصلين على بطاقتين صفراوين وحرمانهم من المشاركة في أول مباراة.
وفي شأن، متصل انطلقت تدريبات منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة في معسكره المقام في تركيا ويستمر حتى 12 سبتمبر المقبل استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2025. ويستضيف منتخبنا منافسات مجموعته الثالثة اعتبارا من 21 سبتمبر والتي تضم كوريا الجنوبية والإمارات ولبنان وجزر ماريانا الشمالية.
من جانب آخر، أعلن المدرب المغربي لمنتخب الأردن جمال سلامي قائمة أولية من 32 لاعبا، تحضيرا لمواجهتي الأزرق وفلسطين ضمن تصفيات الدور الحاسم.
وبدأ منتخب الأردن تجمعه في عمان أمس، على أن يلتقي منتخب كوريا الشمالية وديا الثلاثاء المقبل على ملعب البترا، قبل أن يجدد الموعد مع المنتخب ذاته مساء الخميس في ستاد عمان الدولي.
وتقام مواجهتا «النشامى» وكوريا الشمالية خلف أبواب موصدة من دون أي نقل تلفزيوني بحسب رغبة الطرفين لأن المنتخب الضيف بلغ أيضا الدور الحاسم.
وفي حديثه للموقع الإلكتروني لاتحاد الكرة الأردني، أكد سلامي ثقته الكبيرة بالأسماء التي تم اختيارها لتمثيل المنتخب، مشيرا إلى أن الدور الحاسم من التصفيات المونديالية ما يزال في بدايته، وتبقى الخيارات مفتوحة والفرصة متاحة أمام أي لاعب كي يثبت حقه في الالتحاق بالمنتخب.
MENAFN24082024000130011022ID1108597095
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.