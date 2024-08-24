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الأزرق تدرب في دبي والآسيوي يرفع الإنذارات

8/24/2024 7:20:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
أجرى منتخبنا الوطني لكرة القدم أولى حصصه التدريبية مساء أمس في معسكره المقام بمدينة دبي في الامارات استعدادا لمواجهتي الأردن والعراق ضمن تصفيات الدور الثالث الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك، والمقررتين في العاصمة عمان 5 سبتمبر المقبل و10 منه في الكويت على ستاد جابر الدولي. وتضم مجموعة الأزرق كذلك منتخبات كوريا الجنوبية وعمان وفلسطين.
وقاد تدريبات المنتخب المدرب الارجنتيني خوان بيتزي وطاقمه المساعد، والحصة التدريبية هي الاولى للمدرب منذ الاعلان عن توليه قيادة الأزرق في المرحلة المقبلة، وسبق الحصة التدريبية اجتماع مع اللاعبين ألقى خلاله بيتزى محاضرة فنية شرح طريقته وأسلوبه والمطلوب فنيا قبل مواجهة الأردن والعراق، مطالبا اللاعبين بالتركيز والثقة والابتعاد عن تقييم المنتخبات الأخرى.
وفي إطار متصل، اعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تعميم للمنتخبات المشاركة إلغاء البطاقة الصفراء الواحدة التي تحصل عليها اللاعبون أو المدربون قبل تصفيات الدور الحاسم مع الاكتفاء بمعاقبة الحاصلين على بطاقتين صفراوين وحرمانهم من المشاركة في أول مباراة.
وفي شأن، متصل انطلقت تدريبات منتخبنا الوطني للشباب تحت 20 سنة في معسكره المقام في تركيا ويستمر حتى 12 سبتمبر المقبل استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2025. ويستضيف منتخبنا منافسات مجموعته الثالثة اعتبارا من 21 سبتمبر والتي تضم كوريا الجنوبية والإمارات ولبنان وجزر ماريانا الشمالية.
من جانب آخر، أعلن المدرب المغربي لمنتخب الأردن جمال سلامي قائمة أولية من 32 لاعبا، تحضيرا لمواجهتي الأزرق وفلسطين ضمن تصفيات الدور الحاسم.
وبدأ منتخب الأردن تجمعه في عمان أمس، على أن يلتقي منتخب كوريا الشمالية وديا الثلاثاء المقبل على ملعب البترا، قبل أن يجدد الموعد مع المنتخب ذاته مساء الخميس في ستاد عمان الدولي.
وتقام مواجهتا «النشامى» وكوريا الشمالية خلف أبواب موصدة من دون أي نقل تلفزيوني بحسب رغبة الطرفين لأن المنتخب الضيف بلغ أيضا الدور الحاسم.
وفي حديثه للموقع الإلكتروني لاتحاد الكرة الأردني، أكد سلامي ثقته الكبيرة بالأسماء التي تم اختيارها لتمثيل المنتخب، مشيرا إلى أن الدور الحاسم من التصفيات المونديالية ما يزال في بدايته، وتبقى الخيارات مفتوحة والفرصة متاحة أمام أي لاعب كي يثبت حقه في الالتحاق بالمنتخب.

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