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أشبال اليد وصيف بطولة سلوفينيا

8/24/2024 7:20:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
حصد منتخبنا الوطني للأشبال لكرة اليد (أ) الميدالية الفضية لبطولة سلوفينيا الدولية الودية السنوية بعد خسارته برميات الترجيح 5-3 أمام فريق كراسنك السلوفيني بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 23-23، بينما احتل المنتخب (ب) المركز الثالث بعد فوزه على فريق سيليا السلوفيني 34 -28، وذلك ضمن استعدادات منتخبنا الوطني للأشبال للاستحقاقات الدولية المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد مدير المنتخب شاكر آرتي أن الاحتكاك مع منتخبات وفرق أوروبية تمتلك مستوى فني عاليا وفكرا كرويا ممتازا يمنح لاعبينا الخبرة المطلوبة، لافتا إلى ان المستوى الفني والبدني والذهني في تصاعد مستمر في المعسكر التدريبي في سبيل تمثيل كرة اليد الكويتية بالصورة المشرقة.
من زاوية أخرى، تواصلت استعدادات منتخبنا الوطني للبراعم في معسكر بالقاهرة تحضيرا للاستحقاقات الدولية المقبلة، حيث خاض الأزرق الصغير عدة مباريات ودية مع فرق 6 أكتوبر والزمالك والزهور والبنك الأهلي المصري، كما سيخوض 3 مباريات ودية أخرى قبل نهاية المعسكر.
وفي هذا السياق، أكد مدير المنتخب د.خالد الغريب أن خارطة الطريق الفنية والتي رسمت من الاتحاد بالتعاون مع الجهازين الإداري والفني تؤتي ثمارها وقد انعكس المعسكر بالفائدة على اللاعبين من جميع الجوانب البدنية والفنية.

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