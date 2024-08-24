أشبال اليد وصيف بطولة سلوفينيا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
يعقوب العوضي
حصد منتخبنا الوطني للأشبال لكرة اليد (أ) الميدالية الفضية لبطولة سلوفينيا الدولية الودية السنوية بعد خسارته برميات الترجيح 5-3 أمام فريق كراسنك السلوفيني بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 23-23، بينما احتل المنتخب (ب) المركز الثالث بعد فوزه على فريق سيليا السلوفيني 34 -28، وذلك ضمن استعدادات منتخبنا الوطني للأشبال للاستحقاقات الدولية المقبلة.
وفي هذا الإطار، أكد مدير المنتخب شاكر آرتي أن الاحتكاك مع منتخبات وفرق أوروبية تمتلك مستوى فني عاليا وفكرا كرويا ممتازا يمنح لاعبينا الخبرة المطلوبة، لافتا إلى ان المستوى الفني والبدني والذهني في تصاعد مستمر في المعسكر التدريبي في سبيل تمثيل كرة اليد الكويتية بالصورة المشرقة.
من زاوية أخرى، تواصلت استعدادات منتخبنا الوطني للبراعم في معسكر بالقاهرة تحضيرا للاستحقاقات الدولية المقبلة، حيث خاض الأزرق الصغير عدة مباريات ودية مع فرق 6 أكتوبر والزمالك والزهور والبنك الأهلي المصري، كما سيخوض 3 مباريات ودية أخرى قبل نهاية المعسكر.
وفي هذا السياق، أكد مدير المنتخب د.خالد الغريب أن خارطة الطريق الفنية والتي رسمت من الاتحاد بالتعاون مع الجهازين الإداري والفني تؤتي ثمارها وقد انعكس المعسكر بالفائدة على اللاعبين من جميع الجوانب البدنية والفنية.
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