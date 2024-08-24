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الخطيب اليرموك أحد أفضل الفرق وأخطرها تكتيكيا

8/24/2024 7:20:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي - هادي العنزي
أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل فراس الخطيب سعادته بفوز فريقه على اليرموك 4-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على ملعب ستاد عبدالله الخليفة، وقال: «واجهنا فريقا مزعجا صعب المراس، ويعد من بين الأخطر والأفضل تكتيكيا، ولكن تمكنا من الخروج بنقاط المباراة كاملة بعد أداء متكامل لجميع لاعبي الفريق، وجهد كبير على مدار شوطي المباراة».
وذكر الخطيب أنه حضّر جيدا لمواجهة «أبناء مشرف»، مضيفا أن جميع لاعبي الفحيحيل التزموا بالنهج التكتيكي الذي طلب منهم قبل المباراة.
من جانبه، قال مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك عبدالعزيز الفيلكاوي ان اليرموك قدم مستوى جيدا ولكن الهدف المبكر أربك حساباتنا ما جعل الفريق يندفع إلى الأمام ويترك مساحات خلفية استغلها فريق الفحيحيل إضافة إلى الأخطاء الفردية التي مازلنا نعاني منها.
وأضاف الفيلكاوي انه رغم ذلك نجح الفريق في العودة واستطاع التسجيل مع إهدار عدد من الفرص من الوضع الانفرادي، مؤكدا أن اليرموك يقدم مستوى جيدا حتى الآن ولكن الأخطاء الفردية البسيطة تسهم في قتل الروح المعنوية للاعبين، ما يتسبب في إضاعة المباريات، ونأمل تدارك هذه الأخطاء خلال فترة التوقف ليكون القادم افضل لليرموك الذي يستحق نتائج أفضل.

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