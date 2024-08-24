الخطيب اليرموك أحد أفضل الفرق وأخطرها تكتيكيا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مبارك الخالدي - هادي العنزي
أبدى مدرب الفريق الأول لكرة القدم
بنادي الفحيحيل فراس الخطيب سعادته بفوز فريقه على اليرموك 4-2 في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول على ملعب ستاد عبدالله الخليفة، وقال: «واجهنا فريقا مزعجا صعب المراس، ويعد من بين الأخطر والأفضل تكتيكيا، ولكن تمكنا من الخروج بنقاط المباراة كاملة بعد أداء متكامل لجميع لاعبي الفريق، وجهد كبير على مدار شوطي المباراة».
وذكر الخطيب أنه حضّر جيدا لمواجهة «أبناء مشرف»، مضيفا أن جميع لاعبي الفحيحيل التزموا بالنهج التكتيكي الذي طلب منهم قبل المباراة.
من جانبه، قال مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك عبدالعزيز الفيلكاوي ان اليرموك قدم مستوى جيدا ولكن الهدف المبكر أربك حساباتنا ما جعل الفريق يندفع إلى الأمام ويترك مساحات خلفية استغلها فريق الفحيحيل إضافة إلى الأخطاء الفردية التي مازلنا نعاني منها.
وأضاف الفيلكاوي انه رغم ذلك نجح الفريق في العودة واستطاع التسجيل مع إهدار عدد من الفرص من الوضع الانفرادي، مؤكدا أن اليرموك يقدم مستوى جيدا حتى الآن ولكن الأخطاء الفردية البسيطة تسهم في قتل الروح المعنوية للاعبين، ما يتسبب في إضاعة المباريات، ونأمل تدارك هذه الأخطاء خلال فترة التوقف ليكون القادم افضل لليرموك الذي يستحق نتائج أفضل.
MENAFN24082024000130011022ID1108597093
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.