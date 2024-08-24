%102 قفزة بأرباح الوطني- مصر للنصف الأول إلى 3 17 مليارات جنيه



شيخة البحر: حققنا خلال فترة النصف الأول أرباحاً تاريخية استندت إلى أداء تشغيلي قوي

استثمارنا في مصر طويل الأجل ويشهد توسعاً.. رغم التحديات التي يشهدها السوق

ياسر الطيب: واصلنا أداءنا القوي وحققنا معدلات نمو فاقت التوقعات لكل المؤشرات ندعم التوجه العالمي للتمويل المستدام.. ونستهدف زيادة خدماتنا ومنتجاتنا الإلكترونية



أعلن بنك الكويت الوطني- مصر عن نتائج أعماله لفترة النصف الأول من العام الحالي، حيث حقق البنك أرباحا صافية قدرها 3.17 مليارات جنيه مصري (ما يعادل 24.9 مليون دينار)، مقابل 1.57 مليار جنيه مصري (ما يعادل 16.2 مليون دينار) أرباحا صافية خلال الفترة نفسها من 2023، بنمو بلغت نسبته 102%.

وارتفع صافي إيرادات النشاط إلى 6.1 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 3.9 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023 بنسبة نمو 56%، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 5.2 مليارات جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 3.2 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من 2023، بنسبة نمو 62%.

مؤشرات الأداء

من جهة أخرى، ارتفع صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) إلى 905.7 ملايين جنيه خلال النصف الأول من 2024، مقابل 711.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023، بنسبة نمو 27%، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 33.8% خلال النصف الأول من 2023، لتصل إلى 22.9% خلال الفترة ذاتها من 2024.

ونما إجمالي أصول البنك إلى 163.2 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 130.6 مليار جنيه بنهاية عام 2023، بنسبة نمو 25%، فيما بلغ رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 95.4 مليار جنيه بنهاية النصف الأول، مقابل 76.06 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو 25.43%، وزاد رصيد القروض والتسهيلات بالعملات الأجنبية بنسبة 27.8%، الأمر الذي يعزى بشكل رئيسي إلى تأثير الارتفاع في سعر الصرف.

وزادت ودائع العملاء لتصل إلى 129.14 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2024، مقابل 105.93 مليارات جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو 21.91%، مع زيادة رصيد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية بنسبة 45.21%، والتي يعتبر تأثير الارتفاع في سعر الصرف من أهم أسبابها.

وارتفع معدل العائد على متوسط الأصول ليصل إلى 4.3% خلال النصف الأول من 2024، مقابل 2.9% خلال الفترة نفسها من 2023، كما ارتفع معدل العائد على متوسط حقوق الملكية ليصل إلى 38.8% خلال النصف الأول من 2024، مقابل 26.9% خلال الفترة ذاتها من 2023.

وتعقيبا على هذه النتائج، قالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «إن تحقيق بنك الكويت الوطني- مصر لنسبة نمو تاريخية ونتائج أعمال قياسية في نهاية النصف الأول من العام 2024 يبرهن بشكل جلي على استمرار نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري، والذي يمثل أحد أهم الأسواق الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظرا لما يتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية، ذلك أن عمليات البنك في مصر لا تزال واحدة من أكثر العمليات ربحية في المجموعة والتي تتمتع بأعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين والأصول».

وأكدت أن استمرار توسع الميزانية وتحسن أغلب المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجية تنويع الأعمال وتسريع التحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية للبنك، خاصة على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان.

البنية الرقمية

وأضافت البحر: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا وزيادة بصمتنا الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة، مستفيدين من التطور اللافت الذي يشهده البنك على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الإلكترونية، والتي شهدت قفزة هائلة وجعلت من البنك منافسا قويا في السوق المصرفي».

وأشارت إلى أن مصر تمثل سوق نمو رئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، واستثمارا إستراتيجيا على المدى الطويل تحرص المجموعة على مواصلة التوسع فيه، مبينة أن ما يحققه بنك الكويت الوطني- مصر من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في هذا الاستثمار الذي تستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي.

مواصلة النمو

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني- مصر ياسر الطيب: «تعكس قوة نتائج أعمال البنك في نهاية النصف الأول من عام 2024 بصورة فاقت كل التوقعات والمستهدفات لهذه الفترة من العام، قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق محليا وإقليميا وعالميا».

وأشار الطيب إلى النمو المتوازن لبنك الكويت الوطني- مصر على مستوى كل أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف الطيب أن أغلب مصادر دخل البنك تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنبا إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذي تنامي دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تتمتع محفظة البنك الائتمانية بتنوع كبير في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء، وهو ما يمثل انعكاسا لقوة وتنوع مصادر دخل البنك.

وأكد الطيب أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات ومنتجات أكثر تطورا لتتناسب مع مختلف شرائح العملاء، مبينا أن «الوطني- مصر» يسعى جاهدا إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كل المشاريع صديقة البيئة التي تحقق الاستدامة، وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأفاد بأنه إيمانا من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي، وإدراكا لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر «الوطني- مصر» في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة، للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقود «الكاش».