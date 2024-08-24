فوتسي راسل تدرج 5 شركات كويتية جديدة إلى مؤشراتها

(MENAFN
- Al-Anbaa)
تنفيذ تغييرات المراجعة في البورصة بإغلاق جلسة 19 سبتمبر المقبل
علاء مجيد
أظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر «فوتسي راسل» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إدراجه لـ 5 شركات كويتية جديدة على مؤشراته، وترقية 3 شركات أخرى من مؤشر الشركات الصغيرة جدا إلى الشركات الصغيرة، بينما أسفرت المراجعة عن خروج 12 شركة من المؤشر.
ووفقا لتقرير المراجعة، ستقوم «فوتسي راسل» بتنفيذ تغييراتها في البورصة بإغلاق جلسة يوم الخميس 19 سبتمبر المقبل، لتكون سارية اعتبارا من يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024.
وأظهرت نتائج المراجعة إدراج 5 أسهم على مؤشرات «فوتسي راسل»، يأتي على رأسها سهم «البنك الأهلي الكويتي» الذي تم إدراجه على مؤشر الشركات الصغيرة، إلى جانب إدراج 4 شركات إلى مؤشر الشركات الصغيرة جدا وهي بيان للاستثمار القابضة، وأجيال العقارية الترفيهية، ومنشآت للمشاريع العقارية، وسنام العقارية. في المقابل، تمت ترقية 3 شركات من مؤشر «فوتسي راسل» للشركات الصغيرة جدا إلى مؤشر الشركات الصغيرة، وهي الشركة التجارية العقارية، والخليج للكابلات، والصناعات الكهربائية، وعقارات الكويت.
يذكر أن هذه المراجعة تتم بشكل دوري بهدف إعادة أوزان الأسهم الكويتية على مؤشرات «فوتسي راسل»، والتي تستهدف ضمن عملياتها إجراء 4 مراجعات خلال العام الحالي 2024 تم منها فعليا مراجعة في 12 فبراير الماضي، وأخرى في 25 مايو، إلى جانب الحالية التي تمت بتاريخ 23 أغسطس، بينما ينتظر السوق مراجعة أخيرة لـ«فوتسي راسل» في 22 نوفمبر المقبل.
وكانت البورصة قد انضمت إلى مؤشر «فوتسي راسل» خلال سبتمبر من عام 2018، لتبدأ المؤسسة استهداف الأسهم الكويتية المدرجة وفقا لمرئياتها وتدرجها على مؤشراتها.
ومنذ انضمام بورصة الكويت للمؤشرات العالمية تمتعت بالعديد من المزايا، أبرزها تعزيز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية، وزيادة جاذبية سوق رأس المال، وتحسين كفاءة السوق وتنويع قاعدة المستثمرين فيه مع زيادة ثقتهم، فضلا عن قدرة السوق على جذب تدفقات أجنبية وزيادة السيولة، ومواكبة تطور الأسواق العالمية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي، بالإضافة إلى استمرارية تطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق باعتبار ذلك من متطلبات البقاء في تلك المؤشرات.
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