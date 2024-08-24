فوتسي راسل تدرج 5 شركات كويتية جديدة إلى مؤشراتها

تنفيذ تغييرات المراجعة في بإغلاق جلسة 19 سبتمبر المقبل



علاء مجيد

أظهرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر «فوتسي راسل» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إدراجه لـ 5 شركات كويتية جديدة على مؤشراته، وترقية 3 شركات أخرى من مؤشر الشركات الصغيرة جدا إلى الشركات الصغيرة، بينما أسفرت المراجعة عن خروج 12 شركة من المؤشر.

ووفقا لتقرير المراجعة، ستقوم «فوتسي راسل» بتنفيذ تغييراتها في البورصة بإغلاق جلسة يوم الخميس 19 سبتمبر المقبل، لتكون سارية اعتبارا من يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024.

وأظهرت نتائج المراجعة إدراج 5 أسهم على مؤشرات «فوتسي راسل»، يأتي على رأسها سهم «البنك الأهلي الكويتي» الذي تم إدراجه على مؤشر الشركات الصغيرة، إلى جانب إدراج 4 شركات إلى مؤشر الشركات الصغيرة جدا وهي بيان للاستثمار القابضة، وأجيال العقارية الترفيهية، ومنشآت للمشاريع العقارية، وسنام العقارية. في المقابل، تمت ترقية 3 شركات من مؤشر «فوتسي راسل» للشركات الصغيرة جدا إلى مؤشر الشركات الصغيرة، وهي الشركة التجارية العقارية، والخليج للكابلات، والصناعات الكهربائية، وعقارات الكويت.

يذكر أن هذه المراجعة تتم بشكل دوري بهدف إعادة أوزان الأسهم الكويتية على مؤشرات «فوتسي راسل»، والتي تستهدف ضمن عملياتها إجراء 4 مراجعات خلال العام الحالي 2024 تم منها فعليا مراجعة في 12 فبراير الماضي، وأخرى في 25 مايو، إلى جانب الحالية التي تمت بتاريخ 23 أغسطس، بينما ينتظر السوق مراجعة أخيرة لـ«فوتسي راسل» في 22 نوفمبر المقبل.

وكانت البورصة قد انضمت إلى مؤشر «فوتسي راسل» خلال سبتمبر من عام 2018، لتبدأ المؤسسة استهداف الأسهم الكويتية المدرجة وفقا لمرئياتها وتدرجها على مؤشراتها.

ومنذ انضمام بورصة الكويت للمؤشرات العالمية تمتعت بالعديد من المزايا، أبرزها تعزيز مكانة الدولة على خارطة الاستثمار العالمية، وزيادة جاذبية سوق رأس المال، وتحسين كفاءة السوق وتنويع قاعدة المستثمرين فيه مع زيادة ثقتهم، فضلا عن قدرة السوق على جذب تدفقات أجنبية وزيادة السيولة، ومواكبة تطور الأسواق العالمية، وتعزيز دور المستثمر المؤسسي، بالإضافة إلى استمرارية تطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق باعتبار ذلك من متطلبات البقاء في تلك المؤشرات.