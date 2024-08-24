المدنية شطب عناوين سكن 1197 شخصا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن شطب عناوين سكن 1197 شخصا، موضحة أن ذلك جاء بناء على إقرار مالك السكن أو نتيجة هدم المبنى، وفق ما تم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وقالت «المعلومات المدنية» إنه على الأشخاص الذين تم شطب عناوينهم أن يقوموا بمراجعة مقرها خلال 30 يوما من تاريخ إعلان أسمائهم في الجريدة الرسمية، وذلك لتسجيل العنوان الجديد بعد توفير الوثائق الثبوتية.
وأوضحت أن من لا يقوم بذلك فسوف توقع عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982، والتي تتمثل في غرامة لا تتجاوز 100 دينار تتعدد بتعدد الأشخاص.
MENAFN24082024000130011022ID1108597089
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.