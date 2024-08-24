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المدنية شطب عناوين سكن 1197 شخصا

8/24/2024 7:20:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن شطب عناوين سكن 1197 شخصا، موضحة أن ذلك جاء بناء على إقرار مالك السكن أو نتيجة هدم المبنى، وفق ما تم نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
وقالت «المعلومات المدنية» إنه على الأشخاص الذين تم شطب عناوينهم أن يقوموا بمراجعة مقرها خلال 30 يوما من تاريخ إعلان أسمائهم في الجريدة الرسمية، وذلك لتسجيل العنوان الجديد بعد توفير الوثائق الثبوتية.
وأوضحت أن من لا يقوم بذلك فسوف توقع عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 32 لسنة 1982، والتي تتمثل في غرامة لا تتجاوز 100 دينار تتعدد بتعدد الأشخاص.

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