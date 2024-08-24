الجارالله ندعو لإنشاء شبكة خليجية وعربية لـ الذكاء الاصطناعي الصحي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالكريم العبدالله
أكد رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله أن الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية يشكلان المحور الأساسي لتطوير مهارات القيادات الصحية وقدراتها على اتخاذ القرارات في المؤسسات الصحية.
جاء هذا على هامش الندوة العلمية تحت عنوان «الممارسات الصحية.. اتخاذ القرارات الصحية في الوقت المناسب» برعاية رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ووزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله، والتي تم تنظيمها على zoom شارك فيها حوالي 500 من الأطباء والعاملين في الخدمات الصحية من عدة دول.
وأشار إلى أن توجهات منظمة الصحة العالمية (WHO)، نحو ترسيخ الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة، لافتا إلى أن برامج التدريب المستمر باستخدام الصحة الرقمية يمكن أن تحسن قدرة الممارسين على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة بنسبة تصل إلى 40%.
وشدد د.الجارالله على أهمية هذا الموضوع ومحاوره العميقة التي ترسخ ضرورة اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب في ظل التطور الرقمي، مؤكدا أيضا على أهمية حسن اتخاذ القرارات الإكلينيكية في التشخيص والعلاج في الوقت المناسب من دون تأخير حتى لا يؤدي ذلك إلى تفاقم الحالة الصحية للمريض، بل قد يؤدي إلى أخطاء طبية قد تكون لها عواقب وخيمة، كما يتسبب في زيادة التكاليف العلاجية بنسبة كبيرة.
وأكد على أهمية التوازن في استخدام الذكاء الاصطناعي، محذرا في الوقت ذاته من التطور السريع من دون وجود ضوابط تنظيمية تضمن العدل والمساواة والجوانب الأخلاقية والقانونية.
وبين أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين سلامة المرضى والوقاية من الأخطاء الطبية أمر مهم، كونها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع العاملين في المجال الصحي، حيث أظهرت الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الأخطاء الطبية تتسبب في وفاة ملايين الأشخاص حول العالم سنويا.
وتابع: ومن هنا تأتي أهمية الصحة الرقمية في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرضية، وتطوير أنظمة الرصد والإبلاغ عن الأخطاء الطبي حيث تشير مجلة BMJ، أنه يمكن تقليل الأخطاء الطبية بنسبة تصل إلى 50% بتحسين التواصل والصحة الرقمية الحديثة.
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