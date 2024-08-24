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الجارالله ندعو لإنشاء شبكة خليجية وعربية لـ الذكاء الاصطناعي الصحي

8/24/2024 7:20:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أكد رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله أن الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية يشكلان المحور الأساسي لتطوير مهارات القيادات الصحية وقدراتها على اتخاذ القرارات في المؤسسات الصحية.
جاء هذا على هامش الندوة العلمية تحت عنوان «الممارسات الصحية.. اتخاذ القرارات الصحية في الوقت المناسب» برعاية رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ووزير الصحة الأسبق د.محمد الجارالله، والتي تم تنظيمها على zoom شارك فيها حوالي 500 من الأطباء والعاملين في الخدمات الصحية من عدة دول.
وأشار إلى أن توجهات منظمة الصحة العالمية (WHO)، نحو ترسيخ الذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة، لافتا إلى أن برامج التدريب المستمر باستخدام الصحة الرقمية يمكن أن تحسن قدرة الممارسين على اتخاذ قرارات دقيقة وسريعة بنسبة تصل إلى 40%.
وشدد د.الجارالله على أهمية هذا الموضوع ومحاوره العميقة التي ترسخ ضرورة اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب في ظل التطور الرقمي، مؤكدا أيضا على أهمية حسن اتخاذ القرارات الإكلينيكية في التشخيص والعلاج في الوقت المناسب من دون تأخير حتى لا يؤدي ذلك إلى تفاقم الحالة الصحية للمريض، بل قد يؤدي إلى أخطاء طبية قد تكون لها عواقب وخيمة، كما يتسبب في زيادة التكاليف العلاجية بنسبة كبيرة.
وأكد على أهمية التوازن في استخدام الذكاء الاصطناعي، محذرا في الوقت ذاته من التطور السريع من دون وجود ضوابط تنظيمية تضمن العدل والمساواة والجوانب الأخلاقية والقانونية.
وبين أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين سلامة المرضى والوقاية من الأخطاء الطبية أمر مهم، كونها مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع العاملين في المجال الصحي، حيث أظهرت الدراسات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية (WHO) أن الأخطاء الطبية تتسبب في وفاة ملايين الأشخاص حول العالم سنويا.
وتابع: ومن هنا تأتي أهمية الصحة الرقمية في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرضية، وتطوير أنظمة الرصد والإبلاغ عن الأخطاء الطبي حيث تشير مجلة BMJ، أنه يمكن تقليل الأخطاء الطبية بنسبة تصل إلى 50% بتحسين التواصل والصحة الرقمية الحديثة.

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