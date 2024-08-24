صرف بدل المناطق النائية والبعيدة للموظفين من تاريخ مباشرة العمل

(MENAFN
- Al-Anbaa)
مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن اللوائح المعمول بها تنص على أن صرف بدل المناطق النائية والبعيدة للموظف يحسب من تاريخ مباشرة العمل الفعلية في الجهة الحكومية للقاطنين خارج المناطق المعتمد لها البدل، وليس من تاريخ تعيين الموظف.
وأوضحت أن ذلك يتضح بصورة أدق عند تطبيق القرار على العاملين في المدارس الحكومية، والذين يبدأون أعمالهم الفعلية في تاريخ قد يختلف عن تاريخ التعيين، كاشفة عن أن قيمة بدل المناطق النائية يختلف عن قيمة بدل المناطق البعيدة.
هذا، وبشأن مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لإجازات موظفي الجهات الحكومية تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء، أكدت مصادر أخرى أن الضوابط الأربعة التي طبقها الديوان خلال فترة الصيف (نشرتها «الأنباء» في 29 مايو الماضي)، حققت الاستقرار والتنظيم للعاملين وبيئة العمل، ومن هذه الضوابط تسجيل طلب لدى الرئيس المباشر في موعد أقصاه 12 يونيو الماضي مع تحديد مدة الإجازة وتاريخ بدايتها ونهايتها، ويتولى الرئيس المباشر إعداد جدول مدون فيه هذه الإجازات بحيث لا يزيد عدد المجازين على نسبة 50% من مجموع الموظفين خلال الفترة ذاتها.
وأضافت المصادر أن ضوابط الإجازات تعود بالفائدة على جميع فئات الموظفين، فضلا عن تحقيق متطلبات العمل واستمرارية تقديم الخدمات للمراجعين بصورة سلسة، وتلافي إحداث ضغط على الموظفين المتواجدين أو تعطيل لمصالح المواطنين.
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