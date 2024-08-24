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صرف بدل المناطق النائية والبعيدة للموظفين من تاريخ مباشرة العمل

8/24/2024 7:20:24 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالت مصادر لـ «الأنباء» إن اللوائح المعمول بها تنص على أن صرف بدل المناطق النائية والبعيدة للموظف يحسب من تاريخ مباشرة العمل الفعلية في الجهة الحكومية للقاطنين خارج المناطق المعتمد لها البدل، وليس من تاريخ تعيين الموظف.
وأوضحت أن ذلك يتضح بصورة أدق عند تطبيق القرار على العاملين في المدارس الحكومية، والذين يبدأون أعمالهم الفعلية في تاريخ قد يختلف عن تاريخ التعيين، كاشفة عن أن قيمة بدل المناطق النائية يختلف عن قيمة بدل المناطق البعيدة.
هذا، وبشأن مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لإجازات موظفي الجهات الحكومية تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء، أكدت مصادر أخرى أن الضوابط الأربعة التي طبقها الديوان خلال فترة الصيف (نشرتها «الأنباء» في 29 مايو الماضي)، حققت الاستقرار والتنظيم للعاملين وبيئة العمل، ومن هذه الضوابط تسجيل طلب لدى الرئيس المباشر في موعد أقصاه 12 يونيو الماضي مع تحديد مدة الإجازة وتاريخ بدايتها ونهايتها، ويتولى الرئيس المباشر إعداد جدول مدون فيه هذه الإجازات بحيث لا يزيد عدد المجازين على نسبة 50% من مجموع الموظفين خلال الفترة ذاتها.

وأضافت المصادر أن ضوابط الإجازات تعود بالفائدة على جميع فئات الموظفين، فضلا عن تحقيق متطلبات العمل واستمرارية تقديم الخدمات للمراجعين بصورة سلسة، وتلافي إحداث ضغط على الموظفين المتواجدين أو تعطيل لمصالح المواطنين.

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