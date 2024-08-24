الكندري لـ الأنباء رعاية المسنين تقدم خدماتها لـ 36904 أشخاص منهم 17 فقط في الإيوائية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
بشرى شعبان
بين الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف في وزارة الشؤون د.جاسم الكندري في تصريح لـ «الأنباء» أن إدارة رعاية المسنين تقدم خدماتها إلى 36904 مسنين منهم 17 مسنا فقط في الرعاية الإيوائية والبقية تقدم لهم رعاية منزلية متكاملة بجميع المحافظات وهناك 32277 مسنا حاملين بطاقة أولوية.
وعن الأنشطة الصيفية، أشار الكندري إلى ان كل إدارة من إدارات القطاع نفذت برنامجا خاصا بها، موضحا أن إدارة رعاية المسنين كانت لها برامج أنشطة لنزلاء مركز فرح التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين، وذلك خلال فترة الصيف 2024، وهي كالتالي:
التنسيق مع إدارة تنمية المجتمع لعمل برامج وورش للنزلاء واستضافة أبناء دار الأطفال في مركز فرح التخصصي لعمل أنشطة فنية مشتركة والتنسيق مع الجهات الخارجية المشاركة المسنين في برامج ترفيهية (سينما - احتفالات - حضور مسرحية)، والتنسيق مع الفرق التطوعية والزيارات الخارجية لاستقبالهم في مركز فرح التخصصي وعمل برامج ترفيهية للمسنين وتخصيص يوم أسبوعي لمشاركة المسنين وجبة الطعام (إفطار أو غداء أو عشاء) وتخصيص يوم أسبوعي لمشاهدة فيلم أو برنامج ثقافي أو ديني كنشاط ترفيهي للمسنين، بالإضافة إلى عمل جدول أنشطة داخلية متنوعة للمسنين (فنية - ترفيهية - ذهنية - حركية)، وتخصيص فقرة دينية أسبوعية، وأنشطة داخلية وخارجية وبرامج وورش واحتفالات.
هذا إلى جانب استضافة طلاب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تخصص الخدمة الاجتماعية في الفترة المسائية ومشاركتهم بعمل أنشطة للنزلاء إلى جانب إمكانية إضافة فعاليات وأنشطة جديدة وفق ما يستجد من أوضاع.
الإرشاد النفسي
كما بين الكندري ان مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي نظم 4 ورش فنية متخصصة، وذلك ضمن برنامج التأهيل عن طريق اللعب وتعزيز المهارات والمواهب لأبناء الحضانة - دار الأطفال في 29 و31 يوليو وفي 14 أغسطس.
إلى جانب ذلك، نفذت إدارة الحضانة العائلية برنامج العطلة الصيفية بكل الدور الإيوائية بالإدارة بالتعاون مع العديد من الأندية الرياضية والجهات التطوعية، ويتضمن أنشطة متنوعة رياضية - ترفيهية - ثقافية، وذلك من بداية شهر يوليو إلى بداية شهر سبتمبر وحجز حوض السباحة التابع لمجمع دور الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة الأنشطة العامة والإعلام، فضلا عن إشراك الأبناء في النادي العلمي الكويتي والبرامج الهادفة والمتنوعة، ومن ضمنها ورش الزراعة خلال الشهر يوليو وأغسطس وتنظيم برامج صيفية متنوعة للأبناء من قبل إدارة التوعية والإرشاد من ضمنها يوم رياضي ورحلات إشراك الأبناء في أكاديمية بلاي بادل الرياضية طوال العطلة الصيفية، وإشراك الأبناء في نادي البولينغ الرياضي الكويتي طوال العطلة الصيفية وتنظيم ورش ودورات تدريبية متنوعة للأبناء تشتمل على «صناعة الشموع - تعليم طبخ - رسم»، وغيرها بالتنسيق مع الأكاديميات واستديوهات الرسم، وكذلك إشراك الأبناء في نادي الألعاب الشتوية الكويتي طوال العطلة الصيفية لممارسة لعبة الهوكي على الجليد وتنظيم رحلات ترفيهية وثقافية متنوعة للأبناء خلال العطلة الصيفية بالتنسيق مع الجهات التطوعية والشركات الداعمة وحجز شاليه الزور بالتنسيق مع إدارة الأنشطة العامة والإعلام وحجز مسرحيات متنوعة للأبناء بالتنسيق مع شركات الإنتاج الفني والمسرحي.
ونظمت إدارة التوعية والإرشاد العديد من المحاضرات والأنشطة التوعوية الدينية خلال إجازة الصيف، كما أعدت إدارة الأنشطة العامة والإعلام لنزلاء قطاع الرعاية خلال فترة الصيف برنامجا متكاملا يتضمن عددا من الرحلات، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة سباحة مستمرة أسبوعيا لأبناء إدارة رعاية الأحداث وأبناء الحضانة العائلية، وتنظيم أنشطة مستمرة للأحداث الجانحين، منها «بلياردو - بيبي فوت - تنس طاولة»، وتنظيم رحلة إلى مركز عبدالله السالم الثقافي لأبناء إدارة الحضانة العائلية خلال شهر أغسطس، وإقامة حفل ترفيهي للنزلاء بالتعاون مع المجاميع التطوعية خلال فترة الصيف.
كما وضعت إدارة رعاية الأحداث برامج ترفيهيـــة وتثقيفيـــة متنوعة خلال العطلة الصيفية وتتضمن أنشطة رياضية، حمام سباحة، كرة سلة، كرة قدم، إلى جانب حجز شاليه لنزلاء دار الضيافة (الفتيات) ورحلات خارجية لنزلاء دور الضيافة الاجتماعية (فتيات، فتيان). وتجدر الإشارة إلى ان نزلاء دور الضيافة الاجتماعية - إيواء اجتماعي لتعديل سلوك «معرضين للانحراف» لا توجد عليهم أحكام شملت زياراتهم الخارجية مجمع الأفنيوز، مركز عبدالله السالم الثقافي، وأسواق المباركية.
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