الكندري لـ الأنباء رعاية المسنين تقدم خدماتها لـ 36904 أشخاص منهم 17 فقط في الإيوائية

MENAFN - Al-Anbaa) بشرى شعبانبين الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف في وزارة الشؤون د.جاسم الكندري في تصريح لـ «الأنباء» أن إدارة رعاية المسنين تقدم خدماتها إلى 36904 مسنين منهم 17 مسنا فقط في الرعاية الإيوائية والبقية تقدم لهم رعاية منزلية متكاملة بجميع المحافظات وهناك 32277 مسنا حاملين بطاقة أولوية.وعن الأنشطة الصيفية، أشار الكندري إلى ان كل إدارة من إدارات القطاع نفذت برنامجا خاصا بها، موضحا أن إدارة رعاية المسنين كانت لها برامج أنشطة لنزلاء مركز فرح التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين، وذلك خلال فترة الصيف 2024، وهي كالتالي:التنسيق مع إدارة تنمية المجتمع لعمل برامج وورش للنزلاء واستضافة أبناء دار الأطفال في مركز فرح التخصصي لعمل أنشطة فنية مشتركة والتنسيق مع الجهات الخارجية المشاركة المسنين في برامج ترفيهية (سينما - احتفالات - حضور مسرحية)، والتنسيق مع الفرق التطوعية والزيارات الخارجية لاستقبالهم في مركز فرح التخصصي وعمل برامج ترفيهية للمسنين وتخصيص يوم أسبوعي لمشاركة المسنين وجبة الطعام (إفطار أو غداء أو عشاء) وتخصيص يوم أسبوعي لمشاهدة فيلم أو برنامج ثقافي أو ديني كنشاط ترفيهي للمسنين، بالإضافة إلى عمل جدول أنشطة داخلية متنوعة للمسنين (فنية - ترفيهية - ذهنية - حركية)، وتخصيص فقرة دينية أسبوعية، وأنشطة داخلية وخارجية وبرامج وورش واحتفالات.هذا إلى جانب استضافة طلاب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي تخصص الخدمة الاجتماعية في الفترة المسائية ومشاركتهم بعمل أنشطة للنزلاء إلى جانب إمكانية إضافة فعاليات وأنشطة جديدة وفق ما يستجد من أوضاع.الإرشاد النفسيكما بين الكندري ان مركز الإرشاد النفسي والاجتماعي نظم 4 ورش فنية متخصصة، وذلك ضمن برنامج التأهيل عن طريق اللعب وتعزيز المهارات والمواهب لأبناء الحضانة - دار الأطفال في 29 و31 يوليو وفي 14 أغسطس.إلى جانب ذلك، نفذت إدارة الحضانة العائلية برنامج العطلة الصيفية بكل الدور الإيوائية بالإدارة بالتعاون مع العديد من الأندية الرياضية والجهات التطوعية، ويتضمن أنشطة متنوعة رياضية - ترفيهية - ثقافية، وذلك من بداية شهر يوليو إلى بداية شهر سبتمبر وحجز حوض السباحة التابع لمجمع دور الرعاية الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة الأنشطة العامة والإعلام، فضلا عن إشراك الأبناء في النادي العلمي الكويتي والبرامج الهادفة والمتنوعة، ومن ضمنها ورش الزراعة خلال الشهر يوليو وأغسطس وتنظيم برامج صيفية متنوعة للأبناء من قبل إدارة التوعية والإرشاد من ضمنها يوم رياضي ورحلات إشراك الأبناء في أكاديمية بلاي بادل الرياضية طوال العطلة الصيفية، وإشراك الأبناء في نادي البولينغ الرياضي الكويتي طوال العطلة الصيفية وتنظيم ورش ودورات تدريبية متنوعة للأبناء تشتمل على «صناعة الشموع - تعليم طبخ - رسم»، وغيرها بالتنسيق مع الأكاديميات واستديوهات الرسم، وكذلك إشراك الأبناء في نادي الألعاب الشتوية الكويتي طوال العطلة الصيفية لممارسة لعبة الهوكي على الجليد وتنظيم رحلات ترفيهية وثقافية متنوعة للأبناء خلال العطلة الصيفية بالتنسيق مع الجهات التطوعية والشركات الداعمة وحجز شاليه الزور بالتنسيق مع إدارة الأنشطة العامة والإعلام وحجز مسرحيات متنوعة للأبناء بالتنسيق مع شركات الإنتاج الفني والمسرحي.

ونظمت إدارة التوعية والإرشاد العديد من المحاضرات والأنشطة التوعوية الدينية خلال إجازة الصيف، كما أعدت إدارة الأنشطة العامة والإعلام لنزلاء قطاع الرعاية خلال فترة الصيف برنامجا متكاملا يتضمن عددا من الرحلات، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة سباحة مستمرة أسبوعيا لأبناء إدارة رعاية الأحداث وأبناء الحضانة العائلية، وتنظيم أنشطة مستمرة للأحداث الجانحين، منها «بلياردو - بيبي فوت - تنس طاولة»، وتنظيم رحلة إلى مركز عبدالله السالم الثقافي لأبناء إدارة الحضانة العائلية خلال شهر أغسطس، وإقامة حفل ترفيهي للنزلاء بالتعاون مع المجاميع التطوعية خلال فترة الصيف.

كما وضعت إدارة رعاية الأحداث برامج ترفيهيـــة وتثقيفيـــة متنوعة خلال العطلة الصيفية وتتضمن أنشطة رياضية، حمام سباحة، كرة سلة، كرة قدم، إلى جانب حجز شاليه لنزلاء دار الضيافة (الفتيات) ورحلات خارجية لنزلاء دور الضيافة الاجتماعية (فتيات، فتيان). وتجدر الإشارة إلى ان نزلاء دور الضيافة الاجتماعية - إيواء اجتماعي لتعديل سلوك «معرضين للانحراف» لا توجد عليهم أحكام شملت زياراتهم الخارجية مجمع الأفنيوز، مركز عبدالله السالم الثقافي، وأسواق المباركية.