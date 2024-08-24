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تعاون بين الكويت وكوريا في تشجيع الاستثمار

8/24/2024 7:20:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صــدر مرســـوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت ممثلة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وحكومة جمهورية كوريا ممثلة في هيئة أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة.
وتضمن المرسوم ما يلي:
مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ممثلة بـ «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت» وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بـ«هيئة أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة»، الموقعة بتاريخ 1/5/2019، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في مذكرة التفاهم: إن حكومة الكويت ممثلة بـ «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت»، وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بـ «هيئة أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة»، والمشار اليهما فيما بعد بـ «الطرفين»، رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي بين المنطقتين، واقتناعا منهما بأهمية تعزيز حركة البضائع والاستثمارات المتبادلة وإدراكا لأهمية تعزيز بيئة تجارية ملائمة للتعاون بين المنطقتين، فقد اتفقت كل من «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر» وهيئة «أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة». ونظرا لوجود غرض لتطوير التعاون الإقليمي الطرفين فقد توصلا الى ما يلي:
الفقرة 1: يقوم الطرفان بالتعاون في المجالات الاقتصادية وتنظيم الزيارات المتبادلة بين البلدين بهدف تشجيع تنمية الاستثمار.
الفقرة 2: يعمل الطرفان على تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والاتصالات بشأن النمو الاقتصادي والسياسات وجميع التطورات من خلال المعايير الثنائية من تنظيم الفعاليات وورش الأعمال والمعارض والمؤتمرات، وذلك لمشاركة الخبرات فيما يتعلق بالبنية التحتية وإدارة المناطق الاقتصادية.
الفقرة 3:
1 - تتم تسوية أي خلاف ينشأ حول تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم من خلال المشاورات الودية بين الطرفين.
2 - لا تشكل هذه المذكرة التزاما قانونيا وفق القانون الدولي.
الفقرة 4
1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ من تاريخ إخطار الجانب الكويتي كتابة الجانب الكوري عبر القنوات الديبلوماسية باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها خير التنفيذ.
2 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجرءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة 3 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 1 مايو 2019 من نسختين أصليتين باللغتين الكورية والعربية والانجليزية، لكل منها ذات الحجية وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الانجليزي.

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