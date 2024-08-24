تعاون بين الكويت وكوريا في تشجيع الاستثمار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
صــدر مرســـوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت ممثلة في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وحكومة جمهورية كوريا ممثلة في هيئة أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة.
وتضمن المرسوم ما يلي:
مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت ممثلة بـ «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت» وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بـ«هيئة أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة»، الموقعة بتاريخ 1/5/2019، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في مذكرة التفاهم: إن حكومة الكويت ممثلة بـ «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت»، وحكومة جمهورية كوريا ممثلة بـ «هيئة أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة»، والمشار اليهما فيما بعد بـ «الطرفين»، رغبة منهما في تقوية روابط الصداقة والتعاون الاقتصادي بين المنطقتين، واقتناعا منهما بأهمية تعزيز حركة البضائع والاستثمارات المتبادلة وإدراكا لأهمية تعزيز بيئة تجارية ملائمة للتعاون بين المنطقتين، فقد اتفقت كل من «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر» وهيئة «أنشون للمناطق الاقتصادية الحرة». ونظرا لوجود غرض لتطوير التعاون الإقليمي الطرفين فقد توصلا الى ما يلي:
الفقرة 1: يقوم الطرفان بالتعاون في المجالات الاقتصادية وتنظيم الزيارات المتبادلة بين البلدين بهدف تشجيع تنمية الاستثمار.
الفقرة 2: يعمل الطرفان على تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والاتصالات بشأن النمو الاقتصادي والسياسات وجميع التطورات من خلال المعايير الثنائية من تنظيم الفعاليات وورش الأعمال والمعارض والمؤتمرات، وذلك لمشاركة الخبرات فيما يتعلق بالبنية التحتية وإدارة المناطق الاقتصادية.
الفقرة 3:
1 - تتم تسوية أي خلاف ينشأ حول تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم من خلال المشاورات الودية بين الطرفين.
2 - لا تشكل هذه المذكرة التزاما قانونيا وفق القانون الدولي.
الفقرة 4
1 - تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ من تاريخ إخطار الجانب الكويتي كتابة الجانب الكوري عبر القنوات الديبلوماسية باستكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدخولها خير التنفيذ.
2 - يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجرءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 - تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة 3 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.
حررت في مدينة الكويت بتاريخ 1 مايو 2019 من نسختين أصليتين باللغتين الكورية والعربية والانجليزية، لكل منها ذات الحجية وعند الاختلاف في التفسير، يرجح النص الانجليزي.
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