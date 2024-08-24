ترقية 26 وكيلا بالمحكمة الكلية إلى درجة مستشار في الاستئناف

(MENAFN
- Al-Anbaa)
صدر مرسوم بترقيات قضائية.
وتضمن المرسوم ما يلي:
مادة أولى: يُرقى كل من وكلاء المحكمة بالمحكمة الكلية الآتية أسماؤهم الى درجة مستشار بمحكمة الاستئناف، اعتبارا من 1/10/2024:
٭ فواز مخيط عبدالله أبو صليب
٭ محمد شاكر مبارك المشيلح
٭ خالد ضاري راشد الطاحوس
٭ نواف محمد فهيد الزعبي
٭ فهد سعيد محمد العوضي
٭ خالد عبدالعزيز سيد الرفاعي
٭ عبدالله محمد عبدالرحمن الرويح
٭ حمد سليمان أحمد الحسيني
٭ نواف سعد عوض المطيري
٭ عبدالعزيز عدنان سعد الربيعان
٭ احمد علي احمد الصدي
٭ محمد بندر بدر العتيبي
٭ ناصر بدر ناصر الناصر
٭ أنس محمد حسن الكندري
٭ يوسف عبدالغفار زمان العوضي
٭ عبدالعزيز السيد يوسف الرفاعي
٭ الضويحي مبارك فهد الضويحي
٭ فهد سعود خالد العنجري
٭ عبدالله بدر عبدالله العبدلي
٭ جاسم محمد سلمان الغوينم
٭ محمد بجاد عبدالمنعم بشير العتيبي٭ منيف نايف متروك عطا الله المطيري
٭ بدر فلاح عبيد الصواغ
٭ نصف عيسى نصف العصفور
٭ جراح رفاعي صنت الديحاني
٭ محمود شاكر محمود علي بهبهاني
مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
ترقية ونقل 91 من القضاة ووكلاء النيابة
صدر مرسوم بترقيات وتنقلات قضائية.
وتضمن المرسوم ما يلي:
مادة أولى :يرقى وينقل كل من الآتي أسماؤهم إلى الدرجة واعتبارا من التاريخ المحددين قرين كل منهم.
٭ بدر عبدالجليل إبراهيم المسري - وكيل نيابة (ب).
٭ عبدالله عادل أحمد الماجد - وكيل نيابة (ب).
٭ فرح عادل سالم العبدالرزاق - وكيل نيابة (ب).
٭ عبدالله أنور طالب الملا - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ مهنا محمد مهنا الغربه - وكيل نيابة (ب).
٭ حمد دخيل حمد عبداللطيف الحبشي - وكيل نيابة (ب).
٭ سعد طلاع سعد القديري - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ عبدالله صقر محمد الفضالة - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ حمد عبدالله سعيد الخشم المطيري - وكيل نيابة (ب).
٭ محمد عبدالله محمد فيلكاوي - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ جوري مساعد علي الجديع - وكيل نيابة (ب).
٭ حصة جمال عبدالهادي أظبيه - وكيل نيابة (ب).
٭ محمد سعد عبدالله السريع - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ فالح أحمد فالح البراك - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ مشاري سعد ناصر العجمي - وكيل نيابة (ب).
٭ عبدالعزيز خالد عبدالعزيز الحميميدي - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ مشاري جاسم محمد الهذلول - وكيل نيابة (ب).
٭ خليفة بدر خليفه الهيلع - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ عبدالله حامد عبدالله السريع - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ طلال محمد عبدالكريم المطيري - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ ضاري احمد حايف السويط - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ محمد احمد عبدالله الدريع - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ احمد خالد محمود داود العبدالله - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ عبدالعزيز عبدالله سعد الرميضي - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ حمد طارق حمد الغيث - وكيل نيابة (ب).
٭ محمد عبدالعزيز يوسف الراشد - وكيل نيابة (ب).
٭ سارة محمد هزاع الصلال - وكيل نيابة (ب).
٭ محمد نايف رافع الديحاني - وكيل نيابة (ب).
٭ يوسف خالد محمد الحوطي - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ خالد فهيد سعود شغبان العجمي - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ جاسم محمد عايش الحسيني - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ ناصر خالد فالح العتيبي - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ سلمان فهد عبدالله أبوصليب المطيري - وكيل نيابة (ب).
٭ أنوار سعيد علي العازمي - وكيل نيابة (ب).
٭ بشاير أحمد يوسف الأنصاري - وكيل نيابة (ب).
٭ علي مساعد خالد الغيث - وكيل نيابة (ب).
٭ سارة مطلق حمود المطيري - وكيل نيابة (ب).
٭ عيسى عبداللطيف عيسى القصار - وكيل نيابة (ب).
٭ ناصر بدر صالح الغريب - وكيل نيابة (ب).
٭ دلال عبدالله غالب الدوسري - وكيل نيابة (ب).
٭ مريم عبدالله حمود الجبري - وكيل نيابة (ب).
٭ مريم صلاح إبراهيم الحوطي - وكيل نيابة (ب).
٭ شريفة خالد عبدالرحمن الفهد - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ شيخه زياد محمد الربيعة - وكيل نيابة (ب).
٭ أضوى علي مبارك الدبوس - وكيل نيابة (ب).
٭ سليمان داود سليمان القصيمي - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ بدر فهد بدر الوهيب - وكيل نيابة (ب).
٭ حنان محمود عبدالعزيز الراشد - وكيل نيابة (ب).
٭ سليمان خالد عبدالله محمد السنعوسي - وكيل نيابة (ب).
٭ أنوار مشعل محمد جمران - وكيل نيابة (ب).
٭ زياد عادل عبدالرحمن الحويل - وكيل نيابة (ب).
٭ أحمد إبراهيم محمد الخزام - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ عبدالله عبدالكريم عبدالله السمحان - وكيل نيابة (ب).
٭ عبدالله ياسين حسن حيدر - وكيل نيابة (ب).
٭ شريفة عبدالكريم محمد الزامل - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ نوريه ناصر علي المناعي - وكيل نيابة (ب).
٭ محمد جاسم احمد العبدالله - وكيل نيابة (ب).
٭ عبدالرحمن فهد عبدالهادي الجويسري - وكيل نيابة (ب).
٭ ابراهيم طارق ابراهيم علي - وكيل نيابة (ب).
٭ خليل عدنان عبدالله القلاف - وكيل نيابة (ب).
٭ محمد عدنان محمد سالمين - وكيل نيابة (ب).
٭ عبدالعزيز حمد مناور المناور - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ طيبه بدر محمد الأنصاري - وكيل نيابة (ب).
٭ علي عبدالرضا قاسم دشتي - وكيل نيابة (ب).
٭ حمد ماشع ماطر الظفيري - وكيل نيابة (ب).
٭ عبدالرحمن محمد مريغ العنزي - وكيل نيابة (ب).
٭ فيصل نبيل محمد المشاري - وكيل نيابة (ب).
٭ علي جمال يعقوب شبكوه - وكيل نيابة (ب).
٭ سعد خالد سعد الوهيب - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ فاطمة حمود خلف الفضلي - وكيل نيابة (ب).
٭ دلال فيصل صالح الحريتي - وكيل نيابة (ب).
٭ خالد سمير محمد الهاجري - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ مشاري ناصر عيد البراك الرشيدي - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ أنور متعب محمد الشلاحي - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ ماجد حمود خالد المطيري - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ محمد خالد صياح المطيري - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ عبدالجادر صلاح عبدالقادر العبدالجادر - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ شملان سلمان حمد الشملان الرومي - وكيل نيابة (ب).
٭ مها ناصر سعود الصالح - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ حمد طارق حسين الدوسري - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ حصه مثنى عبدالحميد العيسى - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ فهد عبدالله فهد الهاجري - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ حمد ضيف الله محمد المطيري - وكيل نيابة (ب).
٭ خالد محمد علي النفيص - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ الحارث عبدالله جاسم الكندري - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ عمر فهد حجي العازمي - وكيل نيابة (ب).
٭ نواف مفلح محمد الصعيد - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ مشاري عادل صالح محمد - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ حسين عبدالله نايف الهاجري - وكيل نيابة (ب).
٭ أحمد فاضل محمد المسلم - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ علي مساعد عبدالعزيز السبيعي - وكيل نيابة (ب).
مادة ثانية
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
تعيين 5 وكلاء في محكمة التمييز
صدر مرسوم بتعيين 5 وكلاء في محكمة التمييز. ونص المرسوم على: مادة أولى: يُعين كل من الوكلاء بمحكمة الاستئناف الآتية أسماؤهم وكلاء بمحكمة التمييز، اعتبارا من 1/10/2024.
1 - المستشار بدر خالد حمد الهدلق.
2 - المستشار عبدالرحمن مشاري سعود الدارمي.
3 - المستشار محمد ابراهيم الشيخ محمد أحمد الخلف.
4 - المستشار وائل محمد أحمد العتيقي.
5 - المستشار يوسف سليمان عبدالرحمن الحداد.
مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
.. ونقل 12 وكيل نيابة للعمل قضاة من الدرجتين الثانية والثالثة
صدر مرسوم بنقل 12 وكيل نيابة للعمل قضاة من الدرجتين الثانية والثالثة.
وجاء في المرسوم:
مادة أولى: ينقل كل من الآتي أسماؤهم للعمل بالقضاة اعتبارا من 1/9/2024:
٭ بدر سالم أحمد سالم الشهاب - وكيل نيابة (أ) - قاض من الدرجة الثانية.
٭ عبداللطيف علي جاسم علي المطاوعة - وكيل نيابة (أ) - قاض من الدرجة الثانية.
٭ مشعل مشاري حمد جاسم الدبوس - وكيل نيابة (أ) - قاض من الدرجة الثانية.
٭ أحمد أيمن أحمد حسين التمار - وكيل نيابة (ب) - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ سيد يوسف عدنان السيد الرفاعي - وكيل نيابة (ب) - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ عبدالله جمال سعود فهد الصميط - وكيل نيابة (ب) - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ سالم صالح سالم البالود - وكيل نيابة (ب) - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ فيصل أحمد سالم أبوحديدة - وكيل نيابة (ب) - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ عبدالرحمن أحمد السيد الرفاعي - وكيل نيابة (ب) - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ أحمد حماد علي العميري - وكيل نيابة (ب) - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ حمد علي حمد الهاجري - وكيل نيابة (ب) - قاض من الدرجة الثالثة.
٭ حزام خالد حزام العتيبي - وكيل نيابة (ب) - قاض من الدرجة الثالثة.
مادة ثانية: على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
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