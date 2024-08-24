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الصناعة تخطر أجيليتي بإخلاء موقعين في ميناء عبدالله بمساحة إجمالية 643٫300 م2 أو استعمال القوة الجبرية

8/24/2024 7:20:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أخطرت الهيئة العامة للصناعة شركة «أجيليتي» بقراري إخلاء إداريَين بتاريخ 18 أغسطس الجاري، جاء الأول منهما كالتالي:
مادة أولى: تخلي شركة اجيليتي للمخازن العمومية بالطريق الإداري من الموقع رقم 20 بمنطقة ميناء عبدالله والبالغ مساحته 262500م2 المؤرخ 6/6/2004 وذلك لانتهاء مدته وفقا لنص المادة رقم 5 من العقد.
مادة ثانية: تخطر شركة اجيليتي للمخازن العمومية بقرار الإخلاء لتسليم الموقع تسليما قانونيا وكافة الأوراق والمستندات والعقود المبرمة بشأنه مع الغير، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ هذا الإخطار وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومنها استعمال القوة الجبرية إذا لزم الأمر.
مادة ثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وجاء القرار الثاني كالتالي:
مادة أولى: تخلي شركة اجيليتي للمخازن العمومية بالطريق الإداري من الموقع رقم 21 بمنطقة ميناء عبدالله والبالغ مساحته 380800م2 المؤرخ 6/6/2004 وذلك لانتهاء مدته وفقا لنص المادة رقم 5 من العقد.
مادة ثانية: تخطر شركة اجيليتي للمخازن العمومية بقرار الاخلاء لتسليم الموقع تسليما قانونيا وكافة الاوراق والمستندات والعقود المبرمة بشأنه مع الغير، وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ هذا الاخطار وإلا سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ومنها استعمال القوة الجبرية اذا لزم الأمر.
مادة ثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الادارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

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