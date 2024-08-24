الصناعة تخطر أجيليتي بإخلاء موقعين في ميناء عبدالله بمساحة إجمالية 643٫300 م2 أو استعمال القوة الجبرية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أخطرت الهيئة العامة للصناعة شركة «أجيليتي» بقراري إخلاء إداريَين بتاريخ 18 أغسطس الجاري، جاء الأول منهما كالتالي:
مادة أولى: تخلي شركة اجيليتي للمخازن العمومية بالطريق الإداري من الموقع رقم 20 بمنطقة ميناء عبدالله والبالغ مساحته 262500م2 المؤرخ 6/6/2004 وذلك لانتهاء مدته وفقا لنص المادة رقم 5 من العقد.
مادة ثانية: تخطر شركة اجيليتي للمخازن العمومية بقرار الإخلاء لتسليم الموقع تسليما قانونيا وكافة الأوراق والمستندات والعقود المبرمة بشأنه مع الغير، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ هذا الإخطار وإلا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ومنها استعمال القوة الجبرية إذا لزم الأمر.
مادة ثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الإدارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
وجاء القرار الثاني كالتالي:
مادة أولى: تخلي شركة اجيليتي للمخازن العمومية بالطريق الإداري من الموقع رقم 21 بمنطقة ميناء عبدالله والبالغ مساحته 380800م2 المؤرخ 6/6/2004 وذلك لانتهاء مدته وفقا لنص المادة رقم 5 من العقد.
مادة ثانية: تخطر شركة اجيليتي للمخازن العمومية بقرار الاخلاء لتسليم الموقع تسليما قانونيا وكافة الاوراق والمستندات والعقود المبرمة بشأنه مع الغير، وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ هذا الاخطار وإلا سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ومنها استعمال القوة الجبرية اذا لزم الأمر.
مادة ثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الادارات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
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