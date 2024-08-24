الديوان الأميري يشكر المعزين بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان فيصل دعيج الصباح

الديوان الأميري يشكر المعزين بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان فيصل دعيج الصباح
التاريخ
8/24/2024 7:20:23 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: «باسم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام، تقدم الديوان الأميري بالشكر الجزيل إلى كافة الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا بتقديم التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح، إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه، وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون).
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