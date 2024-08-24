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الديوان الأميري يشكر المعزين بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ سلمان فيصل دعيج الصباح

8/24/2024 7:20:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جاءنا من الديوان الأميري ما يلي: «باسم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأسرة آل الصباح الكرام، تقدم الديوان الأميري بالشكر الجزيل إلى كافة الإخوة المواطنين والمقيمين الكرام الذين شاركوا بتقديم التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح، إذ نسأل الله تعالى أن يجزيهم خيرا ويحفظهم من كل مكروه، وندعوه سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

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