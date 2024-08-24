حجب 392 موقعا احتياليا

التعامل مع المواقع الموثوقة قبل عملية الشراء أو مصادقة «هويتي»



مبارك التنيب

أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المعنية ‏حجبت نحو 392 موقعا وهميا تمتهن عمليات النصب والاحتيال، منها 52 موقعا تنتحل صفة شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وأوقفت أكثر من 662 خط هاتف «واتساب» كويتيا (احتياليا)، منها 65% متعلقة بانتحال صفة «الدرة». وأكدت الوزارة أنها مستمرة في رصد ومتابعة المواقع الإلكترونية الوهمية وحجبها أولا بأول، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة هذه الأنشطة الوهمية وغير القانونية، وحماية المواطنين

والمقيمين من الوقوع ضحايا لمثل هذه العمليات الاحتيالية. ‏ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى ضرورة التعامل مع المواقع والجهات الموثوقة فقط، والتحقق من مصداقيتها قبل القيام بأي عمليات شراء أو مصادقة عبر تطبيق هويتي أو تعاملات مالية أو الدخول على روابط وهمية من محركات البحث أو الدعايات الإعلانية في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية قراءة اسم الموقع وتوخي الحذر من مواقع (wixsite) لضمان حماية الأموال والمعلومات الشخصية، وعدم الوقوع في عمليات النصب والاحتيال. ‏ولفتت إلى امكانية التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر خدمة الواتساب على رقم هاتف (97283939) أو حساب الإدارة على منصات التواصل الاجتماعي (@ECCCD‬) لطلب المساعدة.