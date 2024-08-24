حجب 392 موقعا احتياليا

(MENAFN
- Al-Anbaa)
التعامل مع المواقع الموثوقة قبل عملية الشراء أو مصادقة «هويتي»
مبارك التنيب
أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالتعاون مع الجهات المعنية حجبت نحو 392 موقعا وهميا تمتهن عمليات النصب والاحتيال، منها 52 موقعا تنتحل صفة شركة الدرة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وأوقفت أكثر من 662 خط هاتف «واتساب» كويتيا (احتياليا)، منها 65% متعلقة بانتحال صفة «الدرة». وأكدت الوزارة أنها مستمرة في رصد ومتابعة المواقع الإلكترونية الوهمية وحجبها أولا بأول، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة هذه الأنشطة الوهمية وغير القانونية، وحماية المواطنين
والمقيمين من الوقوع ضحايا لمثل هذه العمليات الاحتيالية. ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى ضرورة التعامل مع المواقع والجهات الموثوقة فقط، والتحقق من مصداقيتها قبل القيام بأي عمليات شراء أو مصادقة عبر تطبيق هويتي أو تعاملات مالية أو الدخول على روابط وهمية من محركات البحث أو الدعايات الإعلانية في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أهمية قراءة اسم الموقع وتوخي الحذر من مواقع (wixsite) لضمان حماية الأموال والمعلومات الشخصية، وعدم الوقوع في عمليات النصب والاحتيال. ولفتت إلى امكانية التواصل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر خدمة الواتساب على رقم هاتف (97283939) أو حساب الإدارة على منصات التواصل الاجتماعي (@ECCCD) لطلب المساعدة.
MENAFN24082024000130011022ID1108597080
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.