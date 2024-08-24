شباب الأهلي يخطف الفوز من البطائح في الوقت القاتل

حقق شباب الأهلي فوزاً صعباً على ضيفه البطائح 2 - 1، في مثيرة وقوية جرت على ملعب استاد راشد أمس، ضمن الجولة الافتتاحية من دوري أدنوك للمحترفين. وافتتح البطائح التسجيل في المباراة عن طريق أناتولي في الدقيقة 66، وتعادل شباب الأهلي بهدف مؤنس دبور في الدقيقة 69، ثم سجل سردار هدف الفوز لـ((الفرسان)) في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وامتلك شباب الأهلي الأفضلية الهجومية في الشوط الأول، وأنقذ درويش محمد حارس البطائح مرماه من العديد من الفرص السهلة.

في المقابل، لاحت فرصة خطيرة للبطائح عندما خطف الفارو كرة ولعبها ساقطة من فوق حسن حمزة حارس شباب الأهلي، لحظة خروجه الخاطئ من مرماه، وردت العارضة الكرة.

وسجل أناتولي هدف البطائح في الدقيقة 66، ورد شباب الأهلي سريعاً في الدقيقة 69، بهدف التعادل عن طريق مؤنس دبور بـ((الكعب)).

وفي الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل الضائع المقدّر بـ10 دقائق، تمكن سردار من تسجيل هدف الفوز لشباب الأهلي.

وحقق العين فوزاً كبيراً بعد أن أمطر شباك ضيفه خورفكان 5 - 1 على ملعب استاد هزاع بن زايد.

أنهى العين الشوط الأول متقدماً بهدفين، جاء الأول عن طريق كاكو في الدقيقة 14، وأضاف المغربي سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 41، وأحرز المهاجم التوغولى لابا كودجو الهدف الثالث في الدقيقة 55، ثم أضاف الرابع للعين في الدقيقة 61، ليصل بذلك للهدف رقم 100 بقميص العين في الدوري. وقلّص الإسباني جوناتان فييرا الفارق في الدقيقة 66، إلا أن لابا كودجو سجل الهدف الشخصي الثالث له (هاتريك) والخامس للعين في الدقيقة 73.

وحقق بني ياس فوزاً ثميناً على ضيفه الجزيرة 2 - 0 بعد مباراة جاءت دون مستوى التوقعات، سجل خوان باوزا الوافد الجديد أول أهداف بني ياس في الدقيقة ((55))، وسجل يوسف نيكتيه الثاني عند الدقيقة ((77))، ليضع بني ياس أول 3 نقاط.

وحقق الشارقة الفوز أمام مضيفه دبا الحصن 4 - 1، أحرز أهداف الشارقة البرتغالي كايو لوكاس، وعثمان كمارا ((هدفين)) ولوان بيريرا في الدقائق 36 و45 + 1 و 45 + 5 و 72 ، وأحرز يتيمة الحصن البرازيلي جواو فيتور في الدقيقة 85، وطرد حكم اللقاء يحيى الملا لاعب الحصن إبراهيما سيسي في الدقيقة 22، كما أضاع فراس بالعربي ركلة جزاء للشارقة في الشوط الثاني.