خيول الإمارات تتألق في إنجلترا

واصلت خيول الإمارات تألقها في المضامير الانجليزية، بعد إضافة انتصارات جديدة على مضمار جودوود، ومهرجان إيبور على مضمار يورك في المملكة المتحدة.

وحقق ((آيس ماكس)) بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم لقب ((وليام هيل سلبريشن مايل ستيكس)) للفئة الثانية لمسافة الميل ((1600 متر)) في مضمار جودوود بإنجلترا، بقيادة الفارس كليفورد لي، وإشراف المدرب كارل بيرك، مسجلاً زمناً قدره 1:43:95 دقيقة، بفارق طول عن ((بوكر فيس))، بقيادة الفارس هاري ديفيس، وإشراف سيمون، وايد كريسفورد.

وفي حفل ختام مهرجان إيبور على مضمار يورك حققت خيول الإمارات انتصارات بانتزاع ((المنجد)) لشادويل لقب سباق ((كونستانتاين هانديكاب)) لمسافة 1200 متر، بقيادة الفارس توم ماركواند، وإشراف المدرب وليام هاجس، مسجلاً زمناً قدره 1:10:64 دقيقة.

وفاز ((تيبل توك)) لعبد الله المنصوري بلقب سباق ((ميلروز هانديكاب)) لمسافة 2400 متر، بقيادة الفارس روسا ريان، وإشراف المدرب توم كلوفر، مسجلاً زمناً قدره 2:57:85 دقيقة.