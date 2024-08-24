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العين يواجه أوكلاند سيتي في كأس القارات

8/24/2024 7:13:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تفيد متابعات ((البيان)) أن العين سيستضيف على ملعبه سبتمبر المقبل فريق نادي أوكلاند سيتي النيوزلندي في النسخة الأولى من بطولة القارات (كأس إنتر كونتيننتال) التي يشارك فيها الزعيم العيناوي بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة قبل التعديل، بينما يشارك الفريق النيوزلندي بصفته بطلاً لدوري أبطال أوقيانوسيا، وسيواجه الفائز منهما الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، وتضم البطولة 6 أندية من مختلف قارات العالم وهي بالإضافة للعين وأوكلاند سيتي والأهلي المصري، ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، وباتشوكا المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاكاف، إضافة إلى بطل كأس ليبرتادوريس والذي لم يتحدد بعد.

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