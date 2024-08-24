محمد اليماحي: التعادل مع حامل اللقب حافز مهم

أعرب محمد اليماحي رئيس شركة كلباء لكرة القدم، عن سعادته بتعادل فريقه كلباء وضيفه الوصل حامل اللقب 2-2، في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، وقال: ((التعادل مع الوصل حامل لقب الدوري، في أولى مبارياتنا في المسابقة، نتيجة جيدة ستعطينا الحافز قبل مبارياتنا التالية في المسابقات المحلية، وستسهم في رفع معنويات اللاعبين بعد خسارتنا أمام العين 3-2، في ذهاب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى جانب سعادتنا بالأداء القوي والروح القتالية من قبل اللاعبين طوال المباراة، الذي أثمر عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع للمواجهة)).

واعتبر فوك رازوفيتش مدرب كلباء، أن فريقه كان يستحق الخروج بالفوز، وهنأ لاعبيه على التعادل، مشيداً بالروح القتالية التي خاضوا بها المباراة، وإصرارهم على تقديم أفضل ما لديهم طوال الوقت الرسمي والإضافي للقاء الصعب أمام حامل اللقب، وعد ذلك من أهم الأمور الإيجابية، مشيراً إلى أن لاعبي كلباء استطاعوا العودة مرتين، بعدما لعبوا مباراة جيدة، وكانوا قريبين من الفوز.

وهنأ ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، فريق كلباء على الأداء والتعادل، وأبدى عدم رضاه عن نتيجة المباراة، خاصة وأنها في بداية مسار الوصل في رحلة الدفاع عن لقب الدوري الذي توج به الموسم الماضي، وأشار إلى وجود بعض الأمور التي سيعمل على علاجها قبل المباراة القادمة أمام دبا الحصن يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة الثانية للدوري.

وقال عبد السلام محمد صاحب هدف التعادل لكلباء: ((اجتهدنا في المباراة، وأثمر ذلك عن خروجنا بنقطة التعادل، على الرغم إننا كنا نتطلع إلى تحقيق الفوز، ولسنا راضين عن التعادل مع احترامي الشديد للوصل، وما قدمنا من أداء أمام الوصل، تنفيذاً للتعهد الذي قطعناه على أنفسنا، بتقديم أقصى ما لدينا من جهد، بعد الخسارة أمام العين، وأنا وزملائي نشعر بالتفاؤل بعد تجنب الخسارة أمام حامل اللقب، وفي أولى مبارياتنا في الدوري)).

وقال حبيب الفردان لاعب كلباء: ((إصرارنا على عدم الخسارة كان واضحاً خلال جميع أوقات المباراة، ووفقنا بالخروج بالتعادل في أول مباراة لنا في الدوري، بعد أن وضعتنا قرعة المسابقة في 3 مواجهات قوية في بداية الطريق، إذ تنتظرنا مواجهتان قويتان أمام الشارقة والعين، ولذا الخروج بنقطة من أمام حامل اللقب أمر جيد، وسنركز على مباراتنا التالية أمام الشارقة الخميس المقبل، لأننا نتعامل مع الدوري خطوة بخطوة)).

وقال دانييل بيسا لاعب كلباء: ((نجحنا بالتعادل مع واحد من أفضل أندية الدولة، وبطل الدوري في الموسم الماضي، وأعتقد أن النتيجة عادلة، ونحن لعبنا بشكل جيد، والخروج بنقطة من أولى مبارياتنا أمر طيب، ولا يزال الموسم طويلاً، ونتعامل مع مبارياتنا خطوة بخطوة، وهدفنا تعويض جمهورنا عن ظهورنا غير الجيد في النسخة الماضية من الدوري)).

المسؤولية والرضا

في المقابل، قال سفيان بوفتيني مدافع الوصل: ((لسنا راضين عن التعادل، ونعتبره نقطة سلبية في أول ظهور لنا هذا الموسم، لأننا كنا نرغب في تحقيق الفوز، وعلى الرغم من أننا لم نكن موفقين، إلا أن معنوياتنا عالية، ونطمح إلى الحفاظ على الدرع، والطريق لا يزال طويلاً، والتعادل مع كلباء يعطينا درساً مهماً قبل مبارياتنا المقبلة)).

وأكد خالد السناني حارس الوصل، مسؤوليته عن الهدف الثاني الذي تلقاه مرماه في الدقيقة 9 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وقال: ((أنا أتحمل مسؤولية الهدف الثاني، كنا نتطلع إلى تحقيق الفوز، وكلباء كان الأفضل في أغلب فترات المباراة، وقبل كرة هدف التعادل الثاني لكلباء، حذرت زملائي اللاعبين، وطلبت منهم الاحتفاظ أكثر بالكرة، وتجنب فقدها بسهولة، وأخطاء كرة القدم واردة، ومن الضروري التعلم منها، وأنا جاهز في أي وقت للدفاع عن مرمى فريقي، وهو الجواب الذي تلقاه مني المدرب ميلوش، عندما سألني عن إمكانية مشاركتي في المباراة، وأنا لم أغب عن أي تمرين خلال فترة الإعداد، وعدم مشاركتي في المباريات الودية أمر يرجع للجهاز الفني)).