Monday, 26 August 2024 12:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«الهدف العكسي» يكرر أفراح «العنابي» بأول 3 نقاط في الدوري

8/24/2024 7:13:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كرر الوحدة سيناريو الموسم الماضي بنيله أول 3 نقاط في مستهل مشوار دوري أدنوك للمحترفين بهدف عكسي، أحرزه مدافع عجمان ميلوس كوسانوفيتش بالخطأ في مرماه، خلال لقاء الفريقين مساء أول من أمس في الجولة الأولى من المنافسة.

وكان ((العنابي)) قد نال أول 3 نقاط في النسخة الماضية من الدوري بهدف عكسي أحرزه لاعب وسط الجزيرة السابق فرناندو لوكاس في شباك فريقه في المباراة التي انتهت بفوز الوحدة 1-2، وجاء الهدف العكسي بعد أن كانت المباراة تمضي نحو التعادل الإيجابي 1-1 في الجولة الثانية من المنافسة، وعوض الفوز حينها خسارة الوحدة في جولة الافتتاح أمام البطائح.

وتواصلت ((الهدايا)) مع الوحدة في الموسم الجديد بعد أن كان قريباً من ((فخ التعادل)) حتى الدقيقة 87 التي شهدت الهدف الوحيد في اللقاء، والذي منحه نقاط الفوز وسط فرحة جماهيره، في مباراة رفض خلالها عجمان إدراك التعادل بإهدار نجمه وليد ازرو ركلة جزاء في الزمن المهدر عندما نفذها بعيداً عن المرمى.

مباريات صعبة

واعترف روني ديلا مدرب الوحدة بأن مستوى فريقه لم يكن على النحو المطلوب، مبرراً ذلك بأنها المواجهة الأولى في الموسم، وقال: هنالك دائماً صعوبة في المباريات الأولى، لأن الفرق تحتاج إلى بعض الوقت حتى تصل إلى كامل الانسجام والجاهزية، لكن الجيد في الأمر أننا حققنا المهم بنيل نقاط الفوز التي يمكن أن نبني عليها للمباريات المقبلة، وخاصة أنها ستمنح اللاعبين دافعاً كبيراً لمواصلة حصد النقاط.

وتحسر غوران مدرب عجمان على الخسارة، وقال إن فريقه كان يستحق نقطة التعادل في الحد الأدنى بعد المجهود الذي بذله اللاعبون، وأن الحظ لم يحالفهم في المباراة باستثمار بعض الفرص وتحويلها إلى أهداف، مع ارتكاب الخطأ الذي نتج عنه الهدف، ذاكراً أن الأخطاء طبيعية في كرة القدم، وأضاف: علينا التركيز أكثر في المباريات المقبلة.

MENAFN24082024000110011019ID1108597058

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث