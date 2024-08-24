«اسباجليتا إم» بطلة المهرات في كأس الإمارات العالمية للخيول بالتشيك

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، استضافت جمهورية التشيك، أول من أمس، البطولة التاسعة لكأس الإمارات العالمية لجمال الخيل العربية لموسم 2024.

وشهدت البطولة، التي أقيمت بمشاركة 55 خيلاً تعود لـ 31 مالكاً من جمهورية التشيك ودول الاتحاد الأوروبي، منافسات مثيرة، وتعدّ ثالثة بطولات كأس الإمارات العالمية لجمال الخيل العربية في أوروبا، بعد بطولتي فرنسا والدنمارك، وتقام بالتزامن مع بطولة براغ الدولية للخيل العربية 2024.

وحضر المنافسات وتوج الفائزين محمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وأحرز اللقب الذهبي في بطولة الفحول ((باريس)) لمربط بوليا، وحصدت اللقب الفضي ((بيتروس بي ايه)) لمربط بي بي اتش بارايس، وفاز باللقب البرونزي ((نيكو دي نابولي)) لساركا نيميكوفا.

وحصدت ((اسباجليتا إم)) لبيوتر بودجورني، اللقب الذهبي للمهرات، تاركة الوصافة واللقب الفضي إلى ((كاترينا أو)) لآدم اوشان، فيما حلت ثالثة وحصلت على اللقب البرونزي ((سايكي روسكانا)) لمربط ستادنينا كوني تشرشينو.

صدارة

وتصدر ((موناركيو)) لبوغدان ماسلنك، بطولة الأمهار محرزاً اللقب الذهبي، وجاء في المركز الثاني وحقق اللقب الفضي ((كيه أيه ميسي)) لبافال كانكا، وذهب اللقب البرونزي إلى ((جمال أيه كيو)) لاليسكا برناردوفا.

وظفرت ((بيندوغا)) لسويكو سي زد و نينا سوسكيفيكوفا، باللقب الذهبي للأفراس، وجاءت في المركز الثاني وحصدت اللقب الفضي ((بيرشيا تتش)) لنفس المالك، وثالثة وحصلت على اللقب البرونزي ((باريسانا با)) لمربط بي بي إتش بارايس.

وتعتبر بطولة جمهورية التشيك التاسعة وقبل الأخيرة لبطولات النسخة الأولى لكأس الإمارات العالمية لجمال الخيل العربية، ويقام الختام بالعاصمة السورية دمشق يومي 20 و21 سبتمبر المقبل.