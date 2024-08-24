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«أبوظبي الرياضي» وبطل لاوس في افتتاح «أبطال آسيا للسيدات» لكرة القدم

8/24/2024 7:13:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يواجه فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات كرة القدم مساء اليوم، يونغ إيليفانتس بطل لاوس، في أولى مبارياته في افتتاح منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للسيدات، التي يستضيف مجموعتها الأولى نادي النصر الرياضي السعودي بالرياض.

تحضيرات

وقد انتظم فريق نادي أبوظبي الرياضي فور وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض بتدريبات خفيفة بملاعب أكاديمية الرياض، تكملة لفترة الإعداد، بعد أن ضم الفريق لاعبة واحدة محترفة مؤخراً وهي المهاجمة النيبالية ريخا بوديل قبل مواجهة فريق (الفيل الصغير) يونغ إيلفانتس (لاوس)، وذلك في الخامسة والربع من مساء، ويضم بطل لاوس 3 لاعبات محترفات من اليابان وهن ساكي ياناجيساوا، ساكي يوينو، ونانامي سون.

وتعقب المباراة الافتتاحية، مباراة النصر السعودي مع فريق مياوادي (ميانمار)، وقد ضم ممثل المملكة فريق النصر المدافعة الجديدة البرازيلية كاثلين سوزا قادمة من ريال مدريد الإسباني.

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