«اللجنة المنظمة»: «دولية دبي للمظلات» ستحمل الجديد «كماً وكيفاً»

رفعت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية الثامنة للقفز بالمظلات أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء الدفاع، لرعايته الكريمة والمستمرة للرياضات الجوية عامة ولبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات خاصة.

وكانت اللجنة المنظمة قد عقدت أول اجتماعاتها أمس برئاسة يوسف الحمادي نائب رئيس الاتحاد وبحضور محمد يوسف عبدالرحمن الأمين العام للاتحاد وعبدالله مراد عضو مجلس الإدارة وممثلي الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية.

وفي بداية كلمته وجه يوسف الحمادي أسمى آيات الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لرعايته الكريمة للبطولة في نسختها الثامنة وإلى مجلس دبي الرياضي على دعمه وتعاونه المثمر والبناء خلال السنوات الماضية وإلى كافة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية والاتحادية التي قدمت جهوداً سخية ومخلصة مما أسهم في تحقيق نجاحات رائعة.

ورحب الحمادي بالحضور منوهاً إلى أهميه التواصل بين أعضاء اللجنة المنظمة للتنسيق في ما بينهم قبل موعد الاجتماع المقبل لكي تخرج البطولة في أبهى صورها ولا سيما أن اللجنة المنظمة تخطط إلى تقديم كل ما هو جديد ((كماً وكيفاً)) في النسخة المقبلة المقررة انطلاقتها في 28 نوفمبر المقبل.

واختتم الحمادي كلمته بالإشادة بالجهود التي قدمتها اللجان العاملة في النسخ السبع الماضية.

شرح

من جانبه قام محمد يوسف عبدالرحمن بتقديم شرح مستفيض عن مسرح البطولة والخدمات اللوجستية التي ستقدمها اللجنة المنظمة للضيوف من رؤساء وفود وحكام وقافزين وقافزات وإعلاميين ومنظمين منوها إلى أن أماكن استراحة المتسابقين سوف يتم تجهيزها قبل وقت كافٍ وتتمتع بكل إجراءات الأمن والسلامة مشيراً إلى أن مواعيد القفز الحر سوف تبدأ من السابعة صباحاً.