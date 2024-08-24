كأس زايد للخيول العربية تجتذب النخبة في وارسو

يحتضن مضمار سلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، عصر اليوم، فعاليات كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكأس الوثبة ستاليونز، فيما تتنافس 35 خيلاً في سباق كأس الوثبة ستاليونز بمضمار ضاحية مونت دو مارسان في العاصمة الفرنسية باريس، وجميعها مخصصة للخيول العربية الأصيلة، برعاية النسخة الـ16 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق للدولة، حسب استراتيجية المهرجان محلياً ودولياً.

وخصصت كأس زايد (جائزة أوروبا)، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، لمسافة 2600 متر، وتجتذب (10) من نخبة الخيول القوية صاحبة الانتصارات الباهرة في الساحة الأوروبية.

والمرشحون المفضلون للفوز بالسباق هم ((ستورم أو أي)) لكوليك فان ميرفيلد، بإشراف سي فرايسل، وقيادة دي سباتابيكوف، ولم يهزم الجواد المنحدر من نسل ((ذا ريتشي)) في ثلاثة سباقات هذا الموسم.

وينافس أيضاً ((اوشن الموري)) لرينيه كوخ، وقيادة كالسبيك أولو، ويسعى ابن ((المرتجز)) إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم، و((باد جاي))، للمعهد الفرنسي شيفال وليكويتيشن دبليو إي فيتا ستد، وقيادة اس لباييف، وكلاهما بإشراف إم كاكبرزيك، وحقق ابن ((نور ريسك الموري)) فوزين هذا الموسم.

ترشيحات

وتتصدر المهرة ((ليلى دو فيالتييه)) للمالك والمربي الإماراتي محمد عبيد الخيال، بإشراف تي سي باولاك، وقيادة كي مازور، ترشيحات سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، الذي تتنافس فيه 7 خيول في سن ثلاث سنوات فقط.

وحققت ((ليلى دو فيالتييه)) ابنة ((اف البحر)) الفوز مرة وحلت ثانية هذا الموسم، وينافسها على اللقب ((المامونية)) لعبدالعزيز عبدالسلام الكلباش، بإشراف أي لاسكوسكي، وقيادة كالسبيك أولو، وتسعى ابنة ((المأمون مونلو)) إلى تسجيل فوزها الأول هذا الموسم بعد حلولها في الميزان أربع مرات، وهناك ((أتش أم الفايزا)) لمزرعة دو سابواس ومدام موصلي، بإشراف جي دومانسكا، وقيادة اس أباييف، وحققت الفوز مرة هذا الموسم.

وسيكون مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، مسرحاً لتنافس 35 خيلاً عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، على ألقاب 3 سباقات لكأس الوثبة ستاليونز.

وخصص السباق الأول لمسافة 2000 متر على لقب كأس الوثبة ستاليونز ـ بري فليبر، وتشارك فيه 14 خيلاً متضمنة ممثلي ياس لإدارة سباقات الخيل يتقدمها ((جلاب)) بإشراف دي جوليمين وقيادة كليمنت ميريل، و((مقدام)) بإشراف دي موريسون، وقيادة الكساندر جافلان، و((سرحان)) بإشراف جي لومير وقيادة انتوين ويرلن وهناك ((غريم)) لاسطبلات الأصايل الإماراتية بفرنسا، بإشراف فرانسو روهات، وقيادة أورتيز مندزابل.

وتتصدر المهرة ((حمايم)) لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دي جوليمين، وقيادة جاري سانشيز، ترشيحات 11 مهرات تتنافس في سباق كأس الوثبة ستاليونز الثاني ـ بري موناليزا (1) لمسافة 2000 متر، وأبرز المتحدين المهرة ((بيرن بيبي بيرن)) لاسطبلات الأصايل الإماراتية في فرنسا، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة دامين مورين.

ويمثل ياس لإدارة السباقات في كأس الوثبة ستاليونز الثالث ـ بري موناليزا (2)، لمسافة 2000 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 20 ألف يورو، المهرة ((ياسات)) بإشراف دي جوليمين، وقيادة الكساندر جافلان، وأبرز نتائجها حلولها ثانية في سباق يفيس بلانتان لمسافة 2000 متر في تولوز.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة ((ستاليونز))، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلق أول سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى والفئة الثانية والثالثة.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيس، ومبادلة الشريك الرسمي.

ويرعاه أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، وشركة فيولا، والاتحاد النسائي العام، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.