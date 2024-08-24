«هاتريك» هالاند يقود مان سيتي لعبور إبسويتش تاون

سجل النجم النرويجي إرلينغ هالاند أول ثلاثية له في الموسم الجديد، ليقود فريقه مانشستر سيتي للفوز على ضيفه إبسويتش تاون بنتيجة 1/4 ضمن منافسات الجولة الثانية من الإنجليزي لكرة القدم، أمس.

باغت إبسويتش تاون أبطال الدوري بهدف مبكر سجله سامي سموديكس بعد مرور سبع دقائق فقط.

واحتاج مانشستر سيتي خمس دقائق فقط لتصحيح أوضاعه، حيث سجل هالاند هدف التعادل في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وأضاف كيفن دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وعاد هالاند ليسجل هدفاً ثالثاً في الدقيقة 16 قبل أن يكمل ((الهاتريك)) بتسديدة أرضية في الدقيقة 88 رافعاً رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي البريميير ليغ.

كما سجل المهاجم النرويجي الثلاثية السابعة له في الدوري الإنجليزي خلال مشاركته في 68 مباراة بقميص مانشستر سيتي الذي انضم لصفوفه في صيف 2022 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني.

أما إبسويتش تاون فقد تلقى خسارته الثانية بعد سقوطه في الجولة الأولى على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين دون رد، ليقبع الفريق الصاعد حديثاً للدوري الممتاز في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

واقتنص برايتون فوزاً مثيراً من ضيفه مانشستر يونايتد 2 - 1 وتقدم داني ويلبيك بهدف لبرايتون في شباك فريقه السابق مانشستر في الدقيقة 32 معلناً عن الهدف رقم 100 في مسيرته. وفي الشوط الثاني أدرك الإيفواري أماد ديالو التعادل لمانشستر في الدقيقة 60 لكن المهاجم البرازيلي جواو بيدرو خطف هدف الفوز القاتل لبرايتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع ليلحق الخسارة الأولى بمان يونايتد هذا الموسم.

وقال تن هاج مدرب يونايتد ((لدينا إمكانات جيدة لكن يتعين علينا مواصلة التركيز حتى النهاية. تلقينا هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع. تنتهي المباراة عندما يطلق الحكم صفارته ثلاث مرات. وهذا ما لم ننجح في القيام به بشكل جيد، لذلك يتعين علينا تحسين أسلوبنا في إدارة المباراة)). وأضاف: ((هدفان سهلان وعلينا أن نكون أكثر حسماً في منطقتي الجزاء وأن نتصرف بشكل أفضل كفريق. من المؤسف أننا لم نحصل على أي نقطة هنا. يتعين علينا النهوض والاستعداد للمباراة الكبرى القادمة (على أرضنا أمام ليفربول))).

فخر

وقال فابيان هورزلر، المدرب الجديد لبرايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه فخور بأداء فريقه الذي لا يعرف الاستسلام.

وفي مباريات أخرى بنفس التوقيت اكتسح توتنهام هوتسبير ضيفه إيفرتون برباعية دون رد سجلها يفيس بيسوما وهيونغ مين سون ((هدفين)) وكريستيان روميرو في الدقائق 14 و25 و71 و77.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى أربع نقاط بينما يقبع إيفرتون في المركز العشرين (الأخير) بلا رصيد.

كما حقق وست هام يونايتد فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم بالتغلب على مضيفه كريستال بالاس بهدفين سجلهما توماس سوتشيك وجارود بوين في الدقيقتين 67 و72.

وانتزع نوتنغهام فورست ثلاث نقاط ثمينة بالفوز خارج ملعبه أمام ساوثهامبتون بهدف سجله مورجان جيبس وايت في الدقيقة 70.

وتغلب فولهام على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2 - 1، حيث سجل إيميل سميث رو وأليكس إيوبي هدفي الفريق اللندني في الدقيقتين 18 و70 بينما أحرز فاوت فايس هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 38.