كومباني: بايرن يحتاج 90 نقطة للتتويج باللقب

طلب فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، من لاعبي فريقه تقديم أفضل ما عندهم في الفريق الافتتاحية للموسم الجديد بالدوري الألماني (بوندسليغا) أمام فولفسبورغ المقررة إقامتها اليوم.

قال كومباني في مؤتمر صحافي عقد أمس: ((نريد الفوز بكل مباراة، هذا ما نريده. يجب علينا دائماً أن نحترم منافسينا. باير ليفركوزن كان مذهلاً في الموسم الماضي. أعتقد بأننا سنكون بحاجة لحصد 90 نقطة للتتويج باللقب، لذلك نحن بحاجة لكي يبذل الجميع أقصى جهدهم)).

وأضاف: ((بالنسبة لي من المهم أن نظهر شخصيتنا. نريد أن نستمر على نفس الطريق الذي كنا نسير عليه في فترة الإعداد للموسم، حيث كان الفريق يتحسن)).

وتولى كومباني تدريب بايرن ميونيخ خلفاً لتوماس توخيل في الصيف، وسيخوض مباراته الأولى أمام فولفسبورغ، ولكنه قال إنه لا يشعر بتوتر.

وأضاف: لا أشعر بالقلق، أتطلع لخوض أول مباراة في الدوري. إنه تحدٍّ كبير. قمنا بإعداد أنفسنا بشكل جيد مع الفريق والجهاز الفني. أنا متحمس.

وأضاف إنه لو سار كل شيء بشكل جيد في المران سيكون كل اللاعبين متاحين باستثناء الذين غابوا لفترات طويلة.

ونفى كومباني أيضاً تقريراً من موقع ذي أثلتيك، والذي ذكر أن ماتيس دي ليخت تم بيعه لمانشستر يونايتد بعدما تم إبلاغه أنه سيكون الخيار الأول في مركز قلب الدفاع.

وأردف: بالتأكيد لم أقل ذلك. سيكون غباء مني أن أقول شيئاً مثل هذا، هذا لا يتناسب مع ما خططنا له للفريق بأكمله. وبعدها أقول شيئاً مثل هذا للاعب أنتم تعرفون أنه على الأرجح سيرحل، هذا غير منطقي.