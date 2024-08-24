أنشيلوتي: على الريال استعادة التوازن أمام بلد الوليد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، ضرورة أن يقدم فريقه أقصى ما بوسعه كي يعبر عقبة بلد الوليد، اليوم، في ثاني جولات موسم الإسباني لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحافي، أمس: ((من المهم دائماً اللعب في ملعبنا، نتطلع للعودة لأننا لم نلعب هناك منذ فترة طويلة، علينا تقديم لعب جيد، والفوز بالمباراة وقضاء وقت ممتع)).

وأضاف ((استعددنا للمباراة بشكل جيد هذا الأسبوع، وقد عملنا على الأمور التي لم تسر بشكل جيد في المباراة ضد ريال مايوركا، فهمنا جيداً ما الذي حدث وحاولنا إصلاحه، سيكون اختباراً جيداً ضد بلد الوليد)).

وأشار ((لقد افتقرنا إلى التوازن في بعض الأحيان، وعلينا أن نعمل على ذلك، ليس من الصعب العثور على المشكلة، وعندما يكون ذلك واضحاً فإن إيجاد الحل أسهل)).

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد عن أنشيلوتي قوله ((لقد تحدثت إلى رودريغو وسألته إن كان قد حصل شيء ما، هي أكذوبة، إنه سعيد جداً هنا، ويعمل بشكل جيد، لقد كان أحد أفضل اللاعبين في هذه المباريات، ولا يوجد أي مشكلة معه)).

وتابع: ((نعلم جميعاً ميزاته، قام بعمل جيد في هاتين المباراتين، سجل ضد مايوركا وأسهم كثيراً ضد أتالانتا، عندما يلعب الفريق بطريقة هجومية يتعين على اللاعبين العمل بجهد أكبر قليلاً، وهو يفعل ذلك)).

وأوضح أن جود بيلينجهام أصيب بكدمة والجهاز الطبي يعمل حالياً على تقييم حالته. وبشأن إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد قال أنشيلوتي ((لا، لدينا الموارد وهي الشباب، وهم جيدون جداً، في حالة الطوارئ لدينا أيضاً أوريلين تشواميني، ننتظر خيسوس باييخو بكل هدوء)).

وأوضح ((في وجود فينيسيوس جونيور نلعب أكثر قليلاً على الجناح الأيسر بسبب الجودة التي يتمتع بها، لقد كانت هذه سمة من سمات الفريق، أراد بنزيمة أن يلعب على الجانب الأيسر، وكذلك بيلينجهام، الآن لن أقول إنه يتعين علينا اللعب في الجناح الآخر بعدما نجحنا بالسنوات الأخيرة في الفوز بلقبين في دوري أبطال أوروبا بذلك الأسلوب، علينا الاستمرار على ما نحن عليه)).

وبشأن إعارة ماريو مارتن قال ((أصيب كامافينجا قبل شهر، وأعتقد أنه سيعود بنهاية سبتمبر. نعتقد أن اللعب لمدة سنة قد تكون مهمة جداً لتطوره، ولهذا رحل مارتن على سبيل الإعارة، سيلعب لمدة عام، ثم يعود إلينا أقوى وأكثر استعداداً)).

وبشأن الظهور الأول للقناص الفرنسي، كيليان مبابي، في ملعب سانتياغو برنابيو أشار المدرب الإيطالي ((سيكون يوماً جميلاً للغاية بالنسبة لمبابي، لأنه سيلعب في البرنابيو للمرة الأولى بقميص ريال مدريد، المشجعون متحمسون جداً لذلك، سيلعب جيداً بفضل جودته، وسيستمتع المشجعون معه)).

وانتقل أنشيلوتي للحديث عن نجمه الصاعد إندريك: ((إندريك في حالة جيدة جداً، كما الآخرون، يتكيف سريعاً ويتمتع بجودة عالية، وسيحظى بالدقائق التي يستحقها مع الأخذ في الاعتبار المنافسة الشديدة في هذا الفريق)).

جمهور

ويعول دييجو سيميوني مدرب أتليتيكو مدريد على جماهير فريقه المتحمسة لتحفيز فريقه في أول مباراة له على ملعبه في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم ضد جيرونا مفاجأة الموسم الماضي اليوم.

وأبلغ سيميوني مؤتمراً صحفياً أمس ((لعبت خلال فترتي كلاعب كرة قدم أمام هذه الجماهير، وكان ذلك يتفوق على كل شيء آخر)). وأضاف ((إنهم يدفعون اللاعبين دائماً، ونأمل أن تنعكس الطاقة في المدرجات على أرض الملعب)).

وبعد بداية مخيبة للآمال للموسم بالتعادل 2-2 مع فيا ريال يوم الاثنين قال سيميوني إنه يتوقع أن تكون ميزة اللعب على الأرض عاملاً مساعداً في التغلب على منافس قوي مثل جيرونا. وأضاف إنه شعر بالعاطفة عندما ظهر أكثر من 30 ألف مشجع في ملعب ميتروبوليتانو يوم الأربعاء، للترحيب بصفقات الفريق الجديدة، ومن بينهم النجمان السابقان في الدوري الإنجليزي الممتاز خوليان ألفاريز، وكونور جالاجر، والمدافع روبن لو نورماند الفائز ببطولة أوروبا 2024.

وتابع سيميوني ((في ذلك اليوم أثناء الكشف عن اللاعبين الجدد، عندما رأيت التقدير الذي حظوا به وكيف جاء الكثير من الناس لرؤيتهم، شعرت بسعادة غامرة)). وأردف ((اليوم لدينا الفرصة مع الكثير من العمل الجاد، لتشكيل فريق مثير للاهتمام وتنافسي، وعلينا أن ندرك المكان الذي نحن فيه والمسؤولية التي يستلزمها ذلك)).

وقال سيميوني إنه يتوقع انضمام لاعبين آخرين إلى فريقه قبل نهاية فترة الانتقالات في غضون أسبوع.

وأنفق أتليتيكو بالفعل أكثر من 200 مليون يورو (223.80 مليون دولار)، لتعزيز صفوفه بعد موسم مخيب للآمال أنهى فيه الدوري الإسباني في المركز الرابع.

وقال سيميوني ((نحن نحقق كل ما تحدثنا عنه في بداية الصيف، الأمر يسير بالطريقة التي أردناها، ينقصنا لاعبان من المنتظر أن يصلا قريباً، في غضون ساعات سيكونان معنا)).

ومن المتوقع أن يكون أحدهما هو المدافع الفرنسي كليمون لينجليه، والذي من المتوقع وفقاً لتقارير إعلامية أن يصل من برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، في ظل محاولة العملاق الكتالوني بشكل يائس خفض فاتورة أجور الفريق الأول حتى يتمكن من الامتثال لضوابط الدوري الإسباني المالية.