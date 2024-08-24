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أحمد البدواوي ومريم الزيودي يحملان علم الإمارات في افتتاح «بارالمبية باريس»

8/24/2024 7:13:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أسندت اللجنة البارالمبية الوطنية إلى كل من أحمد البدواوي، لاعب منتخب الدراجات، ومريم الزيودي، لاعبة منتخب ألعاب القوى، شرف رفع علم الإمارات في حفل افتتاح النسخة الـ17 من دورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)) المقرر له الأربعاء المقبل.

وتعد هذه هي المشاركة الأولى للبدواوي في الألعاب البارالمبية، في حين هي الثانية لمريم الزيودي، صاحبة الميداليتين، الذهبية والفضية في الألعاب الآسيوية ((هانجتشو 2023))، وذهبية بطولة العالم في اليابان 2024.

وعبر اللاعبان عن فخرهما باختيارهما لعملية حمل علم الدولة في هذا المحفل البارالمبي الكبير، لأنها مسؤولية كبيرة، متمنين أن تتواصل تحقيق الطموحات بالنسبة لهما، والمساهمة في رفع علم الإمارات، من خلال وصولهما إلى منصات التتويج.

وتشارك الإمارات بـ14 لاعباً في 5 رياضات هي: الرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال، والجودو والدراجات، بدورة الألعاب البارالمبية ((باريس 2024)) من بين 4400 رياضي ورياضية، يتنافسون في 23 رياضة، تقام فعالياتها في 18 منشأة رياضية، معظمها بالعاصمة الفرنسية باريس.

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