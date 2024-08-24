وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا تتكلل بإطلاق 230 أسيراً

في انجاز كبير يعزز الدور في تحقيق السلام عالمياً نجحت وساطة قادتها دولة الإمارات في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة بين روسيا وأوكرانيا، شملت 230 أسيراً، فيما أعربت موسكو عن شكرها لدولة الإمارات على دورها في العملية.

وأعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة، قامت بها بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة، شملت 230 أسيراً مناصفة بين الجانبين، ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تم تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1788.

وتوجهت وزارة الخارجية بالشكر إلى حكومتي كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا، على تعاونهما مع الوساطة التي بذلتها دولة الإمارات، معتبرة أن هذا الإنجاز الذي يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة يعكس التزام دولة الإمارات كوسيط موثوق به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين.

واعتبرت الوزارة أن نجاح الوساطة الجديدة وهي السابعة من نوعها منذ بداية العام 2024 تجسد علاقات الصداقة والشراكة، التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين، كما أكدت الوزارة استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود والمبادرات،التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مؤكدة أن الحوار وخفض الصعيد السبيل الوحيد لحل الأزمة، ما سيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الجاري في إتمام ست عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونيْن بين الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية. بدورها أعربت وزارة الدفاع الروسية عن شكرها لدولة الإمارات على دورها في تسهيل عملية تبادل الأسرى، مشيرة إلى أن العسكريين الروس، الذين شملتهم عملية التبادل تم أسرهم في كورسك.

وأوضحت الوزارة أن جميع الجنود الروس المفرج عنهم موجودون حالياً في روسيا البيضاء، وسيتلقون الرعاية الطبية عند عودتهم إلى بلدهم.

من جهته، نشر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صورة مع أسرى الحرب الأوكرانيين، وقد التف كل منهم بعلم البلاد بلونيه الأزرق والأصفر، وعانقوا بعضهم بعضاً، لافتاً إلى أن العائدين هم من أفراد حرس الحدود والحرس الوطني والبحرية والقوات المسلحة. إلى ذلك قال دميتري لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا، إن 82 من الأوكرانيين العائدين دافعوا عن ميناء ماريوبول في العام 2022.