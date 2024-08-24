الكويت تشيد بالبيان الصادر عن مجموعة متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان



أشادت دولة الكويت بما جاء في البيان الصادر عن مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان"، مثنية على جهود الشركاء الدوليين والإقليميين في محادثات جنيف.

وأشادت وزارة الخارجية، في بيان اليوم السبت أوردته وكالة الأنباء الكويتية، بالاتفاق على فتح المعابر وتأمين الطرق لضمان إيصال المساعدات الإنسانية الدولية للشعب السوداني، مرحبة بالدعوة للالتزام بإعلان جدة الصادر في مايو 2023.

وأكدت الوزارة، استمرار دولة الكويت في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوداني الشقيق ضمن الجسر الجوي الكويتي والذي بلغ حوالي 24 طائرة محملة بمساعدات تحتوي على مواد غذائية وطبية ودوائية وإيوائية وسيارات إسعاف.