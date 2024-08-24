الشرطة الألمانية تعتقل شخصاً ثانياً على خلفية هجوم زولينغن

أعلنت الشرطة الألمانية السبت توقيف شخص ثان في إطار التحقيق في الهجوم الذي وقع في زولينغن بغرب ألمانيا ولاذ منفذه بالفرار.

وتم الإعلان عن الاعتقال فيما تجري عملية كبيرة للقوات الخاصة في المساء في مركز لإيواء اللاجئين يقع على مسافة ليست بعيدة عن مكان الهجوم.

وأضاف المتحدث أن الاعتقال جاء بعد عملية للشرطة في مركز للاجئين في زولينغن، مشيرا إلى أنهم لا يستطيعون تقديم أي تفاصيل أخرى عن الشخص أو علاقته بالهجوم.

وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

كانت الشرطة اعتقلت فتى عمره 15 عاما وتحقق فيما إذا كان له صلة بمنفذ الهجوم.

ووصف هندريك فوست، رئيس وزراء ولاية نورد راين فستفاليا، الهجوم، الذي وقع مساء الجمعة خلال احتفال بأنه "عمل إرهابي".

وقال فوست للصحفيين "لقد أصاب هذا الهجوم قلب بلدنا".

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إن السلطات تبذل كل ما في وسعها للإمساك بالجاني. ووقع الهجوم في ساحة سوق فرونهوف حيث تجمع الناس للاستماع لعزف فرق موسيقية ضمن احتفالية المدينة بذكرى مرور 650 عاما على تأسيسها.‭‭‭‭

وقال ماركوس كاسبرز، وهو مسؤول في مكتب المدعي العام في مدينة دوسلدورف، إن السلطات تتعامل مع الهجوم بوصفه عملا إرهابيا محتملا لأنه لا يوجد دافع آخر واضح.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس عبر منصة إكس "يجب إلقاء القبض على مرتكب هذه الجريمة بسرعة ومعاقبته بأقصى حد يسمح به القانون".