عائلة فلسطينية تحاول إخراج مستوطنين من أرضها

روبي كوريه- بوليه ((برّا!، برّا!))... يصرخ نشطاء مؤيدون للسلام،إلى جانب أفراد عائلة قيسية الفلسطينية، التي استولى مستوطنون على أرضها في الضفة الغربية المحتلة، في مواجهة القوات الإسرائيلية.

نصبت العائلة خيمة في بيت جالا قرب بيت لحم، تحولت نقطة تجمع للفلسطينيين، الذين استولى المستوطنون اليهود على أراضيهم، وللناشطين المتضامنين معهم، بمشاركة نواب وحتى حاخامات.

في الموقع يتحلق أفراد العائلة والمتضامنون معهم يومياً، لتناول الطعام والصلاة والغناء أو الحديث عن أساليب المقاومة من دون اللجوء إلى العنف. ويسيرون كل يوم نحو أرض زراعية تبعد عشر دقائق عن الخيمة، وهي حقل عائلة قيسية، الذي تمركز فيه مستوطنون اعتباراً من 31 يوليو الماضي، وأقاموا بؤرة استيطانية.

في ذلك اليوم قالت منظمة ((السلام الآن)) غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، إن مستوطنين هاجموا، برفقة جنود، ((الأرض، واعتدوا على عائلة قيسية، والناشطين الذين كانوا يحاولون إبعادهم))، وبعد تلك المواجهة أقيمت الخيمة.

ويقول الناشطون: إن مصير هذه العائلة الفلسطينية هو مثال آخر من أمثلة كثيرة على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. والخميس توجه المتضامنون من جديد مع عائلة قيسية لتفكيك السياج، الذي أقامه المستوطنون، بينما حاول أفراد العائلة إخراج ما استطاعوا من الموقع من فرشات، وكابلات كهربائية وحتى ثمار الرمان المتدلية من الأشجار.

وقع شجار بين المستوطنين والناشطين، كما يحدث في كثير من الأحيان، ولكن هذا لم يضعف عزيمة أليس قيسية، التي قالت: ((سنبقى هنا حتى نستعيد أرضنا)). وأضافت الشابة وهي في الثلاثينات من عمرها، إن المستوطنين ((استغلوا الحرب)) في غزة.