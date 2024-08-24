هل تفشل مفاوضات القاهرة بسبب محوري «فيلادلفيا» و«نتساريم»؟

تواصل الولايات المتحدة ومعها الوسيطان المصري والقطري محادثات تحت عنوان ((سد الفجوات))، بغية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، في مسعى لتجنب أي تصعيد جديد للتوتر يفضي لتوسيع رقعة الصراع إلى حرب إقليمية، في وقت لا يضع مراقبون كبير أمل في إمكان سد الفجوات، وبخاصة بشأن محوري فيلادلفيا على حدود مع مصر، ونتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه، حيث يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على مواصلة السيطرة عليهما، الأمر الذي ترفضه كل من القاهرة وحركة حماس.

ووصل رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي سي.كيو براون أمس إلى المنطقة، في زيارة لم تكن معلنة، حيث بدأ رحلته في الأردن قبل أن يتوجه إلى مصر وإسرائيل في الأيام المقبلة، حيث تجري الأطراف في القاهرة مفاوضات لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولا يلوح اتفاق في الأفق، لكن براون قال إن التوصل إليه ((سيساعد على خفض حدة التوتر)). وأضاف لوكالة رويترز قبل أن تهبط طائرته في عمّان ((أبحث مع نظرائي ما يمكننا القيام به لمنع أي نوع من التصعيد وضمان أننا نتخذ كل الخطوات المناسبة لتجنب صراع أوسع نطاقاً)). وتابع: ((عززنا قدراتنا (في المنطقة) لتوجيه رسالة ردع قوية بهدف منع اتساع نطاق الصراع... وأيضاً لحماية قواتنا إذا ما تعرضت لهجوم)).

وقال براون إنه يأمل مناقشة سيناريوهات مختلفة مع نظيره الإسرائيلي. وأردف: ((على وجه الخصوص، سأبحث مع نظيري الإسرائيلي كيف يمكن أن يردوا، استناداً إلى الرد الذي يأتي من حزب الله أو من إيران)).

مفاوضات القاهرة

وتدعم الولايات المتحدة اقتراحاً يهدف إلى سد الفجوات بين إسرائيل و((حماس)) وتجري حوله مفاوضات في القاهرة التي وصل إليها وفد من ((حماس)) أمس. وتجري المحادثات بعد جولة مماثلة عقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، لم تحضرها الحركة.

وتقول قيادة ((حماس)) إن المرجعية التي يتم الاستناد إليها هي خطة 2 يوليو التي وافقت عليها حماس، و((ليس التفاوض بشأنها))، وفقاً لما نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول في الحركة، فيما أفاد مصدر مصري بأن جولة المفاوضات ((الموسعة)) ستنطلق اليوم بمشاركة مسؤولين مصريين وقطريين، بعد مناقشات موسعة جرت في القاهرة الجمعة والسبت للإعداد لجولة اليوم، مشيراً إلى أن واشنطن ((تناقش مع الوسطاء اقتراحات إضافية لسد الفجوات بين إسرائيل وحماس وآليات التنفيذ)).

جولة اليوم ستكون ((مفصلية لبلورة اتفاق سيعلن عنه إذا نجحت واشنطن في الضغط على (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو))، حسب المصدر المصري.

ولكن لا توجد أي مؤشرات إلى حدوث انفراجة في النقاط الشائكة الرئيسة، ومنها إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بسيطرتها على محور فيلادلفيا (صلاح الدين) على الحدود بين غزة ومصر.

ودخل نتانياهو في خلاف مع المفاوضين الإسرائيليين المشاركين في محادثات وقف إطلاق النار بشأن ما إذا كان يتعين أن تبقى القوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، بحسب مصدر مطلع على المحادثات.

وقال المصدر: إن نتانياهو وافق على نقل موقع واحد بمحور فيلادلفيا لبضع مئات من الأمتار، لكنه سيحتفظ بالسيطرة الكاملة على المحور. لكن مصر والفلسطينيين لا يناقشون موضوع المحورين كتفاصيل، بل يرفضون من حيث المبدأ أي تواجد إسرائيلي على الحدود المصرية كما في القطاع، فهل تتسبب هذه القضية في إفشال المفاوضات؟