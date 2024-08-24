غزة.. 1.9 مليون فلسطيني في 42 كيلومتراً مربعاً

أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً للفلسطينيين في شرق دير البلح ومنطقة المغازي في وسط قطاع غزة، بالإخلاء إلى ما تسمى ((المنطقة الإنسانية)) التي قلصتها إسرائيل إلى 42 كيلومتراً مربعاً، ويتكدس فيها نحو 1.9 مليون فلسطيني من أصل 2.3 مليون هم سكان غزة، فيما أودى القصف الإسرائيلي في أنحاء القطاع بحياة العشرات، وأصاب أكثر من مائتين بجروح، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً جديداً بإخلاء الفلسطينيين في شرق دير البلح ومنطقة المغازي في وسط قطاع غزة. ونشر الكولونيل أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، خريطة للمناطق التي يجب إخلاؤها.

وتضمنت الخريطة بلديات المصدر والمغازي والحارات البساتين، الأنصار، الديمثاء، الصفا، السدرة، شرق دير البلح والمفرق الشرقي لدير البلح والمتواجدين بجانب شارع صلاح الدين في هذه المنطقة، وقال ((أخلوا المناطق فوراً وانتقلوا إلى المنطقة الإنسانية)).

ويتعين على الفلسطينيين في المناطق المشار إليها الانتقال إلى ((المنطقة الإنسانية)) التي حددتها إسرائيل، والتي تبلغ مساحتها حالياً حوالي 42 كيلومتراً مربعاً (16 ميلاً مربعاً)، أو 11 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع.

ووفقاً لتقديرات جيش الدفاع الإسرائيلي، فإن نحو 1.9 مليون فلسطيني من أصل 2.3 مليون نسمة من سكان غزة، يقيمون في ((المنطقة الإنسانية))، مع تأكيد الفلسطينيين ومنظمات إنسانية أن لا مناطق آمنة في غزة، حيث تتعرض مراكز الإيواء للقصف.

قصف مستمر

وأكدت السلطات الصحية في غزة أن حوالي 70 فلسطينياً قضوا في غارات إسرائيلية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن العديد من القتلى ما زالوا ممددين في الطرق وسط استمرار القتال أو أنهم تحت الأنقاض.

وقال مسؤولون أمس: إن 36 فلسطينياً على الأقل لقوا حتفهم في غارات إسرائيلية عدة في جنوب القطا ع، حتى مع تقدم الاستعدادات لإجراء محادثات رفيعة المستوى لوقف إطلاق النار في العاصمة المصرية.

من بين القتلى 11 فرداً من عائلة واحدة، بينهم طفلان، عندما قصفت غارة جوية إسرائيلية منزلهم في مدينة خان يونس أمس، وفقاً لمستشفى ناصر، حيث تم نقل الجثث والجرحى.

واستقبل المستشفى ما مجموعه 33 قتلوا في ثلاث غارات منفصلة في خان يونس وما حولها. وقال مستشفى شهداء الأقصى في المدينة إنه استقبل ثلاث جثث أخرى جراء غارة. وقال مستشفى ناصر إن 17 آخرين لقوا حتفهم عندما ضربت غارة إسرائيلية طريقاً جنوب خان يونس، بينهم ركاب توك توك ومارة. وأصابت غارة أخرى عربة توك توك شرق خان يونس، قضى جراءها خمسة فلسطينيين على الأقل.

وانتشل المستجيبون الأوائل جثث 10 أشخاص من مبنى سكني غرب خان يونس. وقال المستشفى إن ظروف وفاتهم لم تتضح على الفور، لكنها كانت منطقة قصفها الجيش الإسرائيلي مراراً وتكراراً خلال الأسبوع الماضي.