تصعيد القصف المتبادل.. الجبهة الشمالية تزداد سخونة

بعد يوم ثقيل مر أول من أمس، على ((حزب الله)) ومستوطني الشمال في إسرائيل، واصل الجانبان أمس القصف المتبادل بوتيرة متزايدة في الأيام الأخيرة، على نحو غير مسبوق خلال الأشهر العشرة الماضية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أمس، منطقة حامول وأطراف بلدات عيتا الشعب وعيترون ومارون الراس. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه بلدة كفر كلا في جنوب لبنان.

وشنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة جوية مستهدفة منزلاً في بلدة ((عيتا الشعب)) في جنوب لبنان، بصاروخ موجه، فيما حلق الطيران الاستطلاعي والمسير الإسرائيلي بكثافة طيلة الليلة قبل الماضية وحتى صباح أمس، فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان وصولاً حتى مشارف مدينة صور الجنوبية. كما أطلقت القوات الإسرائيلية ليلاً القنابل الضوئية فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل في جنوب لبنان.

استهداف مواقع

وأعلن ((حزب الله)) في بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا أمس، موقعي الرمثا وزبدين الإسرائيليين بالأسلحة الصاروخية، وموقع بياض بليدا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، ومحيط موقع حانيتا الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وموقع الرمثا في تلال ‏كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، كما استهدفوا موقع زبدين في ‏مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، واستهدفوا أيضاً انتشاراً لجنود إسرائيليين في موقع ‏بياض بليدا بالأسلحة المناسبة، وتجمعاً آخر للجنود في محيط موقع حانيتا بقذائف المدفعية، وجنوداً إسرائيليين ‏في محيط موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة، ومقر قيادة اللواء الغربي الإسرائيلي المستحدث ‏جنوب يعرا، بمسيرة انقضاضية.

وكان الحزب أعلن في بيانات منفصلة سابقة أن عناصره استهدفوا جنوداً إسرائيليين ‏في موقع هرمون الإسرائيلي بمحلقة انقضاضية، كما استهدفوا موقع الراهب الإسرائيلي بقذائف ‏المدفعية، والتجهيزات التجسسية في ‏الموقع نفسه بمحلقة انقضاضية، ومحيط موقع حدب يارون الإسرائيلي بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏ ونعى ((حزب الله)) أحد عناصره وهو إبراهيم حسن فاضل من بلدة تولين بجنوب لبنان والذي توفي متأثراً بجروح أصيب بها أول من أمس، ليرتفع عدد عناصر الحزب الذين سقطوا الجمعة إلى ثمانية.