المالكي: على «حماس» الاعتراف بسلطة شرعية واحدة في فلسطين

أفاد المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني، رياض المالكي، بأنه يجب على حركة ((حماس)) أن ((تعترف بحقيقة وجود سلطة شرعية واحدة في فلسطين)).

وقال المالكي في تصريحات نقلتها عنه وكالة ((سبوتنيك)) الروسية: إن ((الحركة ستكون بعد ذلك الاعتراف قادرة على العمل تحت حماية منظمة التحرير الفلسطينية)). وأضاف ((يجب على حماس أن تقبل حقيقة وجود قيادة فلسطينية واحدة، وقانون فلسطيني واحد، وسلاح فلسطيني شرعي واحد مهم)).

وتابع ((عليهم أن يعترفوا بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، وإذا أرادوا العمل فيمكنهم ذلك، تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، مثل العديد من الفصائل والمنظمات الفلسطينية الأخرى)). وأضاف المالكي أنه ينبغي على حماس ألا تتجاهل القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين.

وقال المالكي: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مهتم بعقد اجتماعات سنوية مع القيادة الروسية.

وأضاف لـ((سبوتنيك))، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس عباس ((حريصان على الاجتماع على أساس سنوي لمراجعة ومناقشة العلاقات الثنائية، ومعرفة كيف يمكنهما تعميق وتوسيع العلاقة بين روسيا وفلسطين)).

وأضاف: إن ((العلاقة الممتازة القائمة بين الرئيسين هي انعكاس لهذه الروابط الطيبة)).