موسكو تعد بـ«سحق» هجوم كورسك وزيلينسكي يتوعد بـ«المزيد»

تواصل روسيا تصديها للتوغل الأوكراني في مقاطعة كورسك، فيما توعدها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمزيد من ((الردود الانتقامية)).

واجتمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، بقيادة القوات المشتركة لوزارة الدفاع الروسية، حيث تم إبلاغه بالجهود المبذولة لصد الهجوم الأوكراني على كورسك.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للكرملين أنه ((في أحد مراكز القيادة بوزارة الدفاع، عقد فلاديمير اجتماعاً مع قيادة مجموعة القوات المشتركة، وتلقى تقارير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، ورئيس إدارة العمليات الرئيسية في الأركان العامة، سيرغى رودسكي، حول مواجهة القوات الأوكرانية ..وكذلك حول النتائج الحالية للحرب)).

ونقلت وكالة سبوتنيك عن غيراسيموف، قوله إن العملية في كورسك ستكتمل بدحر القوات الأوكرانية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل أكثر من 360 جندياً و29 مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك على مدار اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة خسائر الأوكرانيين في كورسك إلى أكثر من 5500 جندي و71 دبابة، و30 مركبة قتالية للمشاة، و57 ناقلة جنود مدرعة، و372 مركبة قتالية مدرعة، منذ بداية التوغل في 6 أغسطس، وفقاً لبيان الوزارة.

وقال حاكم المقاطعة أليكسي سميرنوف، أمس، إنه تم إسقاط ثلاثة صواريخ خلال الليل وأربعة آخرين. وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين، إحداهما فوق كورسك والأخرى فوق إقليم بريانسك.

جبهة دونيتسك

وفي دونيتسك، قال حاكم المنطقة، إن هجوماً روسياً أودى بحياة خمسة أشخاص على الأقل، وأصاب خمسة آخرين، أمس، في بلدة كوستيانتينيفكا شرقي أوكرانيا. وقال مسؤولون أوكرانيون محليون إن شخصين قتلا وأصيب أربعة، بينهم طفل، عندما قصفت القوات الروسية مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها اعترضت ودمرت سبع طائرات بدون طيار فوق جنوب البلاد. كما هاجمت القاذفات الروسية بعيدة المدى منطقة جزيرة زمينيي بأربعة صواريخ كروز.

وأعلنت الوزارة أن الدفاعات الجوية أسقطت سبع طائرات مسيرة خلال الليل. وأصيب شخصان في هجوم بطائرة بدون طيار في منطقة بيلغورود، المتاخمة لأوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف، مضيفاً إنه في منطقة بريانسك، تم اعتراض طائرة بدون طيار.

وعيد أوكراني

من جانبه، شدد الرئيس الأوكراني على أن العملية العسكرية على كورسك تسير وفق الخطة، وتوعد بردود انتقامية أخرى ضد روسيا. وفي شريط فيديو تم تصويره في منطقة غابات مهجورة شنت منها كييف هجومها المفاجئ، قال زيلينسكي إن روسيا ((كانت تسعى لأمر واحد: تدميرنا.

وبدلاً من ذلك، نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة والثلاثين لاستقلال أوكرانيا)). وأضاف أن أوكرانيا ((تفاجئ مرة أخرى)) متوعداً بأن روسيا سوف ((تعرف ما هو الانتقام)). ووقع زيلينسكي، قانون تصديق كييف على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ما يسمح للبلاد بالانضمام إلى المحكمة.

ووقع كذلك قانوناً يحظر الكنيسة الأرثوذكسية، معتبراً أنها مرتبطة بموسكو. بدورها، ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في بيان أمس، أن أوكرانيا تتحرك بسرعة باتجاه الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي مقطع فيديو قصير، نشرته على حسابها على ((إكس)) بمناسبة يوم استقلال أوكرانيا، قالت فون دير لاين: أوروبا ستكون دائماً بجانب أوكرانيا.