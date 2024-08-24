الجيش الليبي يحرر 1000 مهاجر غير شرعي من عصابة اتجار بالبشر

أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، أمس، تحرير أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، بينهم نساء وأطفال، بالقرب من منطقة شويرف جنوب غربي البلاد، كما جرى إلقاء القبض على العصابة المسؤولة عن احتجازهم بغرض الاتجار بالبشر. وقال مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي، خليفة العبيدي، في تصريح لوكالة ((سبوتنيك الروسية للأنباء))، إن قوات اللواء طارق بن زياد المعزز، التابعة للجيش الليبي، تمكنت من تحرير أكثر من ألف مهاجر غير شرعي، أغلبهم من جنسيات أفريقية، كانوا محتجزين في وكر كبير لتجارة البشر بالقرب من منطقة شويرف.

وأضاف العبيدي أن العملية شملت تحرير نساء وأطفال كانوا من بين المحتجزين، مؤكداً أن القوات ألقت القبض على العصابة المسؤولة عن هذه الأنشطة غير القانونية، وأنه تم نقل المهاجرين إلى مكان آمن، حيث تم توفير كافة احتياجاتهم وإيوائهم في مكان مناسب. وأشار المسؤول العسكري الليبي إلى أن قوات العمليات في اللواء طارق بن زياد قامت بعملية مداهمة للوكر، وتم العثور على كميات كبيرة من المخدرات لدى العصابة المتورطة في تجارة البشر واحتجاز المهاجرين. وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المستمرة للجيش الليبي لمكافحة الجريمة المنظمة، وتأمين الحدود، بالإضافة إلى حماية المواطنين والمهاجرين من العصابات الإجرامية.

وكان الجيش الليبي بوقت سابق من الشهر الجاري قد عزز قواته جنوب غربي البلاد، وأكد الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن القيادة العامة للجيش الليبي قامت بإرسال قوات إضافية لدعم وتعزيز قوات حرس الحدود، وقوات المناطق العسكرية في الجنوب الغربي الليبي.

وأشار المسماري، حينها، إلى أن هذا الدعم العسكري يهدف أولاً إلى السيطرة الكاملة على الحدود، وثانياً لمواجهة حالة عدم الاستقرار، التي تشهدها بعض دول الجوار مثل مالي والنيجر من جهة، وتشاد من جهة أخرى، بالإضافة إلى التحديات الأخرى مثل حركة الهجرة غير الشرعية، التي ازدادت في هذه المناطق الحدودية، خلال الأيام الأخيرة.